En plots gaat het hard: 'Nieuwe bestemming van Rode Duivel bekend'

Dat Johan Bakayoko volgend seizoen niet meer voor PSV Eindhoven zal spelen? Dat lijkt steeds dichterbij te komen. Voor welk team hij dan wel zal uitkomen? Er zijn héél veel mogelijkheden te noemen.

Eerder deze week vielen de namen van Nottingham Forest en Bayer Leverkusen, die zo werden toegevoegd aan heel wat andere teams die eerder al wat zagen in de Rode Duivel.

Maar Bayer Leverkusen zou alle concurrenten wel eens te snel af kunnen zijn. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri zou de deal wel eens veel sneller dan verwacht rond kunnen raken.

🚨 🔴⚫️ EXCL - Bayer Leverkusen’s now in pole position to sign Johan Bakayoko !



🗣️ B04 are currently in talks with PSV Eindhoven in order to close a move around €20M. More details to follow.



🇧🇪 Bakayoko already agreed terms on a 5 years contract with #Bayer04. #mercato pic.twitter.com/eCTOBt7EX4