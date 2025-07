🎥 Wauw! Fenerbahçe sneert stevig naar AC Milan in aankondigingsvideo KAA Gent-transfer Archie Brown

De transfer van Archie Brown naar Fenerbahçe is officieel afgerond. De 23-jarige linksachter verlaat KAA Gent na twee seizoenen en trekt naar Turkije, waar hij tot 2028 heeft getekend. De Turkse topclub betaalt zo'n acht miljoen euro voor zijn diensten.

De overgang verliep niet zonder spanning. Nadat Gent en Fenerbahçe tot een akkoord kwamen, probeerde AC Milan de transfer op het laatste moment alsnog te kapen. Brown koos uiteindelijk voor het Turkse project, tot frustratie van de Italianen.

Fenerbahçe liet de situatie niet onopgemerkt voorbijgaan. In de aankondigingsvideo haalt de club uit naar Milan met een duidelijke sneer. Brown zit in een auto waarin een Italiaanse radiozender zijn overstap naar Milan bevestigt. Vervolgens vraagt hij om de zender te veranderen.

Wat daarna volgt, is de aankondiging van zijn transfer naar Fenerbahçe. Als kers op de taart wordt in de video een Turkse pizza getoond, in plaats van een klassieke Italiaanse. De boodschap is duidelijk: Brown kiest niet voor Italië, maar voor Turkije.

De Engelsman begon zijn carrière in de jeugd van Derby County en belandde daarna bij Lausanne in Zwitserland. In de zomer van 2023 haalde Gent hem terug naar België, waar hij zich snel opwerkte tot een vaste waarde op de linkerflank.

Met zijn snelheid, fysieke kracht en aanvallende impulsen past Brown goed in het profiel dat Fenerbahçe zoekt. Voor Gent betekent zijn vertrek een sportief verlies, maar de club kan met de transfersom een stevige winst boeken.