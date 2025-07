De vijf lessen die we trekken uit de stage van Standard: "De lange ballen zijn verleden tijd"

Het zomerkamp van Standard is afgelopen, waar ze zaterdag gelijk speelden tegen RC Lens. Hier zijn de vijf belangrijkste lessen om te onthouden van deze week in Le Touquet.

Standard heeft zijn zomerstage afgesloten met een gelijkspel tegen RC Lens, afgelopen zaterdag. Deze trainingsweek in Le Touquet heeft enkele lessen opgeleverd, die hieronder worden beschreven.

Van achteruit opbouwen is een prioriteit

Mircea Rednic benadrukt dit en Marc Wilmots, net als de spelers, waarderen het. Het tijdperk van een teruggetrokken Standard die twintig meter van het doel verdedigt en lange ballen probeert te benutten, lijkt voorbij. De Roemeense coach kiest voor een meer aanvallende tactiek waarbij de Rouches van achteruit de opbouw moeten verzorgen op de grond. Echter, er moet opgelet worden voor vermijdbare fouten, zoals tegen Lens.

"Ik ben niet erg tevreden over wat we met de balbezit deden, we moeten beter beheren bij 0-2. We speelden op plekken waar veel risico's zijn en waar we niet moeten riskeren. We verloren te veel ballen, waardoor we gedwongen werden om te rennen. Ik ben niet teleurgesteld, maar het is een minpunt omdat we daar deze week veel op hebben getraind. Ik vraag altijd om op een eenvoudige en effectieve manier te spelen, en iedereen moet dat begrijpen", benadrukte hij na de wedstrijd. Een radicale verandering ten opzichte van de Leko-stijl, niet gemakkelijk voor iedereen om aan te passen.

Een 4-3-3 in plaats van een 4-4-2?

Voorstander van een verdediging met 4, probeert Mircea Rednic sinds zijn terugkeer bij Standard beide systemen uit. Tegen Lens kreeg de 4-3-3 de voorkeur en lijkt dit de favoriet van de coach te zijn. Het middenveld vormt dan een driehoek, met een diepe punt.

Een "6" die ook aanwezigheid in het strafschopgebied moet tonen, waarvan de vervanger in de groep Ibrahim Karamoko of Hakim Sahabo zal zijn. Dit brengt enkele kleine veranderingen met zich mee, bijvoorbeeld voor Kuavita. "Léandre, positioneer je vlak achter de aanvaller", vroeg een staflid hem tijdens een oefening. Het is in deze rol dat hij volgend seizoen zou moeten spelen.

De vleugelspelers wisselen veel van positie

Tegen Boulogne stond Tobias Mohr links opgesteld en Yann Gboua rechts. Tegen Lens werd de Duitser behouden, maar als partner werd hij gekoppeld aan zijn landgenoot Dennis Ayensa. Maar ongeacht wie deze kanten bezet, wil Mircea Rednic beweging en positiewisselingen zien. Deze waren talrijk tijdens deze vriendschappelijke wedstrijden.

"Ik ben ervan overtuigd dat we op die manier het verschil kunnen maken. Tegen goed georganiseerde teams is het moeilijk om door het centrale gebied door te dringen. We combineren zodat de spelers in staat zijn om voorzetten te geven of gevaarlijk te zijn vanaf de zijkant. Ik probeer nog steeds de beste positie voor elke speler te vinden", aldus Rednic.

Jongeren zijn niet alleen aanwezig om gaten te vullen

Dit is een duidelijke wens van Marc Wilmots, die zich natuurlijk herinnert hoe het duo Imoh Ezekiel - Michy Batshuayi meer dan tien jaar geleden door Mircea Rednic werd gelanceerd. De jongeren krijgen hun kans en zullen niet als "kanonnenvoer" worden ingezet om gaten te vullen. Daryl Leunga Leunga, Thiago Paulo Da Silva, Yann Gboua, Bradley Nam James en René Mitongo hebben allemaal veel speeltijd gekregen. Ze hadden het moeilijk toen ze een half uur voor het einde invielen, wat begrijpelijk is.

"We hebben geduld met hen, we spelen ook wedstrijden om hen een kans te geven. Ik leer iedereen en alle namen kennen. Ik heb de spelers verteld dat ik iedereen nodig heb, er zijn geen reserves. Het kampioenschap zal lang zijn, de jongeren moeten geduld hebben en elke speler die speelt, moet het maximum geven en het verschil maken. Ik vraag ook om een Standard-geest, met ambitie, vastberadenheid en een positieve houding van iedereen, inclusief de staf."

"Deze jonge spelers hebben kwaliteiten, ze moeten begrijpen dat het een kans voor hen is. Ik werk graag met hen omdat ze kwaliteiten hebben, anders zouden ze er niet zijn. Ze hebben twee weken verloren omdat ze examens hadden op school, je ziet dat ze het wat moeilijk hebben, maar dat is positief. Ik wil ambitieuze jongeren, ze zullen hun kans krijgen en ze moeten proberen zich te bewijzen."

De transferperiode van de Rouches is nog niet voorbij

Ondanks negen nieuwe aanwinsten heeft Standard zijn zomerse transferperiode nog niet afgerond. De Rouches zullen echter spelers moeten verkopen zoals Moussa Djenepo, Grejohn Kyei, en mogelijk enkele basisspelers zoals Nathan Ngoy en Matthieu Epolo om hun aankopen voort te zetten. Ter herinnering, Bosko Sutalo staat al op het punt te vertrekken.

"Marc doet altijd verrassingen, cadeautjes. Ik wil nog cadeautjes van Marc, ik ken hem al van toen hij speler was en hij kwam telkens met iets nieuws," plaagde Rednic luid genoeg in de richting van Marc Wilmots, die slechts een paar meter verderop stond. "Mijn cadeau is dat jij bij de club bent," antwoordde de sportdirecteur op humoristische wijze.

"De kern is al goed voorzien, maar om meer concurrentie en oplossingen te hebben, is het altijd goed om kwaliteit aan te trekken. Ik weet dat het geen gemakkelijke periode voor hem is met de middelen die we hebben, maar waarom niet," concludeerde Mircea Rednic, die spelers die de nacht in Lens hebben doorgebracht nog een extra vrije dag heeft gegeven voordat ze zondag terugkeren naar Luik voor de Fan Day.