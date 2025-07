Onverwachte titularis bij Anderlecht bij competitiestart? Jongeling maakt indruk op Besnik Hasi

RSC Anderlecht keert zondag terug uit Nederland na een intensieve trainingsweek. De Brusselaars werkten daar twee oefenwedstrijden af: een 2-2-gelijkspel tegen Rakow en een overtuigende 5-0-zege tegen Dordrecht. Maandag krijgen de spelers rust, daarna begint de focus op de match tegen Trnava.

Coach Besnik Hasi lijkt stilaan te weten welke elf hij in de voorronde van de Europa League wil opstellen. In het eerste duel koos hij voor zijn vermoedelijke basisploeg, in een systeem dat schuift tussen 3-2-4-1 in balbezit en 4-4-2 zonder bal. Opvallend is het vertrouwen in Stroeykens en Dolberg in de aanvalslinie, en de sterke prestaties van de jonge verdedigers Simic en Hey.

Het systeem lijkt vorm te krijgen, al moet Hasi nog sleutelen aan de rol van N’Diaye, die meerdere keren van positie veranderde. De coach zet duidelijk in op een herkenbaar spelsysteem, met snelle flanken en veel beweging voorin.

Malinese sneltrein

Opvallende naam in het eerste oefenduel was Ibrahim Kanaté. De jonge Malinees maakte indruk met zijn snelheid en dribbels, al laat zijn beslissende actie nog te wensen over. Supporters herkenden een flits van Amuzu in zijn spel. Het is duidelijk dat de staf hard met hem werkt aan zijn keuzes in de zone van de waarheid.

Een andere speler die zich toonde was Elyess Dao. Hij keerde terug uit blessure en viel sterk in. Dao toonde explosiviteit en een krachtige trap, wat hem mogelijk een extra troef maakt voor de Brusselaars in de komende weken.

Anderlecht lijkt dus klaar voor de start van de Europese campagne, al blijven er nog knopen door te hakken voor Hasi. Met jonge talenten die zich opdringen en ervaren krachten die hun waarde bewijzen, wordt de concurrentie scherper — en dat is precies wat de coach wil.