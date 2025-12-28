Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn
Foto: © photonews
KAA Gent moet het de komende maanden zonder middenvelder Mathias Delorge stellen. De speler onderging een ingreep aan de enkel en begint nu aan een langdurige revalidatie.

Blessure en operatie

Delorge liep de enkelblessure op tijdens de competitiewedstrijd tegen Antwerp, waar hij in het laatste halfuur in het veld kwam. De blessure bleek ernstiger dan eerst gedacht, waardoor een operatie noodzakelijk werd.

Delorge bevestigde met een foto op sociale media dat de ingreep intussen is uitgevoerd. De operatie was ook succesvol, zo klinkt het. De middenvelder start nu aan een herstelperiode die meerdere maanden zal duren.

Revalidatieperiode

Volgens Het Nieuwsblad zal de revalidatie ongeveer drie maanden in beslag nemen. Dat betekent dat Delorge pas later in het seizoen opnieuw inzetbaar wordt. De timing maakt ook dat hij de winterstage in Oliva moet missen.

De afwezigheid van de 21-jarige speler dwingt Gent tot aanpassingen in de kern, zeker met het drukke programma na de jaarwisseling. Door de langdurige onbeschikbaarheid moet de technische staf alternatieven zoeken voor de positie centraal op het middenveld.


De voorbije weken nam Tibe De Vlieger zijn plaats in, het is uitkijken of de youngster van de Buffalo’s zijn plekje blijft krijgen of dat er versterking binnengehaald wordt. Arnar Vidarsson vindt dat KAA Gent duidelijkheid moet scheppen over de situatie van De Vlieger.

