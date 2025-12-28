'KAA Gent wil ex-Beerschotspeler terug naar JPL halen'

KAA Gent volgt volgens buitenlandse media de situatie van flankspeler Simion Michez. De club hield hem al eerder in het oog tijdens zijn periode bij Beerschot.

Interesse vanuit België

Gent heeft de speler opnieuw op de radar geplaatst na eerdere observaties in de Belgische competitie. Michez staat nog meerdere jaren onder contract bij Slavia Praag, waardoor een eventuele overgang afhankelijk blijft van de bereidheid van zijn huidige club.

De winger werd afgelopen zomer uitgeleend aan Sigma Olomouc, actief in de hoogste klasse van Tsjechië. Zijn prestaties daar worden nauwgezet opgevolgd door verschillende clubs, waaronder Gent.

Buitenlandse opties blijven open

Naast de Belgische belangstelling is er ook aandacht uit het buitenland. Diverse ploegen monitoren zijn ontwikkeling en bekijken of een toekomstige transfer haalbaar is.

De combinatie van zijn contractduur en zijn huidige uitleenbeurt maakt dat geïnteresseerde clubs hun timing zorgvuldig moeten afwegen. Volgens Transfermarkt ligt zijn marktwaarde momenteel op 1 miljoen euro.



Er circuleren signalen dat een terugkeer naar de Jupiler Pro League tot de mogelijkheden behoort. Die optie hangt echter af van meerdere factoren, waaronder de plannen van Slavia Praag en de concrete interesse van Belgische clubs.