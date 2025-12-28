Spaans ex-voetballer en drie van zijn kinderen vermist en zo goed als zeker overleden

In Indonesië wordt al dagen gezocht naar vier vermiste Spanjaarden na een bootongeval. Onder hen bevindt zich de voormalige voetballer Fernando Martín Carreras.

Verloop van het incident

Vrijdagavond zonk een toeristenboot ten oosten van Bali. Aan boord bevonden zich onder andere Carreras en drie van zijn kinderen, die sindsdien spoorloos zijn. De Indonesische autoriteiten bevestigden dat het vaartuig onderweg was van Komodo naar Padar.

Zeven opvarenden konden worden gered, waaronder de moeder van de vermiste kinderen, een ander kind, bemanningsleden en een gids. De omstandigheden op zee waren op dat moment zwaar, met sterke stroming en hoge golven.

Zoekactie en omstandigheden

Reddingsdiensten zetten hun zoektocht zondag voort. De derde dag stond in het teken van het lokaliseren van het wrak. De vier vermisten zouden volgens de eerste vaststellingen voor het laatst in hun hut zijn gezien.

Op zaterdag werden al enkele brokstukken van het schip teruggevonden. Regenval en ruwe zee bemoeilijken het werk van de teams. Volgens de eerste technische bevindingen kampte de boot met motorproblemen. Het is nog onduidelijk in welke mate dat defect heeft bijgedragen aan het zinken. De autoriteiten onderzoeken de exacte toedracht verder.

Reacties vanuit Spanje



Carreras was actief als trainer bij de B-ploeg van de vrouwen van Valencia. De club bracht een korte verklaring uit waarin het zijn gevoelens uitdrukte over het nieuws. De organisatie noemde zich verwoest door de gebeurtenissen.