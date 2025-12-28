Karetsas én opvallende Anderlecht-speler krijgen plek op prestigieuze lijst

Dat Kos Karetsas een groot talent is, staat buiten kijf. De Griekse dribbelaar van KRC Genk maakt nu deel uit van een prestigieuze lijst, net als een speler van RSC Anderlecht.

Zo publiceerde het Centre International d’Etude du Sport (CIES) op zijn website een ranking van de beste spelers geboren in 2006 of later die niet in de vijf grote Europese competities actief zijn.

Kos Karetsas (18) staat op plek dertien met een score van 79,8 op 100. Volgens het genoemde medium zou de marktwaarde van Karetsas in de toekomst kunnen stijgen tot 50 miljoen euro.

Ook Yasin Özcan op de lijst

Ook Yasin Özcan (19) van RSC Anderlecht kreeg een plekje op de lijst. Hij staat op de 30ste plaats, met een score van 77 op 100. De verdediger wordt door paars-wit gehuurd van Aston Villa, maar kwam nog niet veel in het stuk voor dit seizoen.

Voorts werden er geen Belgen opgenomen in de lijst. De eerste plek is voor de Nederlander Givairo Read (Feyenoord) met een score van 85 op 100.



Geovany Quenda (Sporting CP) is tweede met 83,6 op 100. Caleb Yirenkyi van het Deense FC Nordsjælland kaapt met 82 op 100 de derde plaats weg.