"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jan Vertonghen beëindigde in 2025 zijn loopbaan bij Anderlecht. Frank Boeckx blikt terug op zijn voormalige ploegmaat en schetst hoe hij hem vandaag ziet.

Loopbaan en reputatie

Vertonghen geldt als recordinternational en was jarenlang een vaste waarde bij zijn clubs en de nationale ploeg. Boeckx kent hem goed uit hun gezamenlijke periode bij Anderlecht. Hij benadrukt dat Vertonghen een toonbeeld was van professionaliteit.

“Ik heb met Jan de kleedkamer gedeeld: hij is het absolute voorbeeld van hoe een prof moet zijn, en hoe je ondanks het succes altijd jezelf blijft”, vertelt hij aan HUMO.

Volgens Boeckx was Vertonghen niet alleen een sterke speler, maar ook een belangrijke figuur binnen de groep. Hij verwijst naar zijn leiderschap en persoonlijkheid. “Jan was een topkapitein en een topmens.”

Fysieke beperkingen

Boeckx geeft aan dat Vertonghen nog actief blijft in recreatieve sport, maar dat zijn lichaam duidelijke grenzen stelt. “Ik spreek hem soms: hij kan nog padellen, maar veel meer laten zijn achillespezen niet toe.”


Boeckx verwacht dat Vertonghen in een andere rol binnen de sportwereld zal opduiken. Hij ziet dat zijn voormalige ploegmaat de kwaliteiten heeft om een bijdrage te leveren buiten het veld. “Ik ben benieuwd in welke rol hij in het voetbal zal terugkeren”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Jan Vertonghen
Frank Boeckx

Meer nieuws

'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

14:30
Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

12:30
Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

14:00
Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

13:30
Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

13:15
Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

13:00
2
Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

10:15
6
"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

12:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Onyedika - Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Onyedika - Sabbe

11:30
"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

11:30
Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

11:15
"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

11:00
Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

10:30
KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft" Reactie

KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft"

09:45
4
Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

10:00
'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit'

'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit'

09:30
6
Heeft KAA Gent versterking nodig richting 2026? Rik De Mil laat zich uit over de situatie

Heeft KAA Gent versterking nodig richting 2026? Rik De Mil laat zich uit over de situatie

08:00
10
'KAA Gent wil ex-Beerschotspeler terug naar JPL halen'

'KAA Gent wil ex-Beerschotspeler terug naar JPL halen'

09:00
1
Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk

Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk

08:20
1
🎥 Hayk Milkon wil uitleg van scheidsrechtersbaas Lardot horen na VAR-moment in Mechelen Reactie

🎥 Hayk Milkon wil uitleg van scheidsrechtersbaas Lardot horen na VAR-moment in Mechelen

07:30
2
Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute

Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute

21:40
2
Spaans ex-voetballer en drie van zijn kinderen vermist en zo goed als zeker overleden

Spaans ex-voetballer en drie van zijn kinderen vermist en zo goed als zeker overleden

08:40
Blij weerzien: KAA Gent verwelkomt clublegende voor clash met Westerlo

Blij weerzien: KAA Gent verwelkomt clublegende voor clash met Westerlo

06:30
🎥 Enorme domper op de feestvreugde? Sterkhouder Gent mogelijk heel lang buiten strijd

🎥 Enorme domper op de feestvreugde? Sterkhouder Gent mogelijk heel lang buiten strijd

23:45
2
Topaankoop van Liverpool komt eindelijk bovendrijven: "Hij zal nog veel meer voor ons scoren"

Topaankoop van Liverpool komt eindelijk bovendrijven: "Hij zal nog veel meer voor ons scoren"

07:00
KAA Gent geeft zijn supporters met vijf dolle minuten een mooi kerstcadeau tegen Westerlo

KAA Gent geeft zijn supporters met vijf dolle minuten een mooi kerstcadeau tegen Westerlo

22:40
Deze speler koos voor Union ondanks interesse uit Italië en Duitsland

Deze speler koos voor Union ondanks interesse uit Italië en Duitsland

22:30
Afrika Cup: Paul Put en Oeganda vloeken na gemiste penalty in extra tijd

Afrika Cup: Paul Put en Oeganda vloeken na gemiste penalty in extra tijd

23:00
🎥 Vanderbiest licht gebeten en vloekt op nieuw probleem KV Mechelen: "Daar zakt mijn broek van af" Reactie

🎥 Vanderbiest licht gebeten en vloekt op nieuw probleem KV Mechelen: "Daar zakt mijn broek van af"

21:30
4
Deze Rode Duivel behoudt (voorlopig) het vertrouwen bij AC Milan

Deze Rode Duivel behoudt (voorlopig) het vertrouwen bij AC Milan

22:00
KV Mechelen schiet te laat wakker om Dender te kloppen en stelt het met voorsprong van vier punten op Antwerp

KV Mechelen schiet te laat wakker om Dender te kloppen en stelt het met voorsprong van vier punten op Antwerp

20:15
'Aderlating voor Kompany? Grote interesse voor absolute sterkhouder van Bayern'

'Aderlating voor Kompany? Grote interesse voor absolute sterkhouder van Bayern'

21:20
Felice Mazzu trekt belangrijke conclusie na gelijkspel bij La Louvière

Felice Mazzu trekt belangrijke conclusie na gelijkspel bij La Louvière

20:30
Premier League: wereldsave schenkt Arsenal volle buit, Watkins zet zegereeks Aston Villa verder

Premier League: wereldsave schenkt Arsenal volle buit, Watkins zet zegereeks Aston Villa verder

21:00
2
Charleroi-speler die ging vieren voor de harde kern van Anderlecht: "Ineens ging er 'oh oh' door mijn hoofd" Reactie

Charleroi-speler die ging vieren voor de harde kern van Anderlecht: "Ineens ging er 'oh oh' door mijn hoofd"

17:26
Frédéric Taquin velt duidelijk oordeel over controversiële fase in OHL-La Louvière

Frédéric Taquin velt duidelijk oordeel over controversiële fase in OHL-La Louvière

19:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over 🎥 Hayk Milkon moet het na VAR-moment weer over refs hebben en kijkt uit naar uitleg scheidsrechterbaas Lardot ontleder ontleder ontleder ontleder over Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie" storfstievel storfstievel over Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart 1898<3 1898<3 over Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out André Coenen André Coenen over KRC Genk - Club Brugge: 3-5 ruud 1961 ruud 1961 over Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk dbr1609 dbr1609 over 'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit' Andreas2962 Andreas2962 over Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute Dan the Man Dan the Man over Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge .. .. over Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved