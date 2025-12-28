"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

Jan Vertonghen beëindigde in 2025 zijn loopbaan bij Anderlecht. Frank Boeckx blikt terug op zijn voormalige ploegmaat en schetst hoe hij hem vandaag ziet.

Loopbaan en reputatie

Vertonghen geldt als recordinternational en was jarenlang een vaste waarde bij zijn clubs en de nationale ploeg. Boeckx kent hem goed uit hun gezamenlijke periode bij Anderlecht. Hij benadrukt dat Vertonghen een toonbeeld was van professionaliteit.

“Ik heb met Jan de kleedkamer gedeeld: hij is het absolute voorbeeld van hoe een prof moet zijn, en hoe je ondanks het succes altijd jezelf blijft”, vertelt hij aan HUMO.

Volgens Boeckx was Vertonghen niet alleen een sterke speler, maar ook een belangrijke figuur binnen de groep. Hij verwijst naar zijn leiderschap en persoonlijkheid. “Jan was een topkapitein en een topmens.”

Fysieke beperkingen

Boeckx geeft aan dat Vertonghen nog actief blijft in recreatieve sport, maar dat zijn lichaam duidelijke grenzen stelt. “Ik spreek hem soms: hij kan nog padellen, maar veel meer laten zijn achillespezen niet toe.”



Boeckx verwacht dat Vertonghen in een andere rol binnen de sportwereld zal opduiken. Hij ziet dat zijn voormalige ploegmaat de kwaliteiten heeft om een bijdrage te leveren buiten het veld. “Ik ben benieuwd in welke rol hij in het voetbal zal terugkeren”, besluit hij.