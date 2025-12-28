Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

Manchester United haalde het vrijdag in eigen huis van Newcastle United met 1-0. Bij de Red Devils hield Senne Lammens (23) voor de tweede keer zijn netten schoon sinds zijn overstap naar Engeland. Eén icoon van United is alvast fan.

Lammens zag Patrick Dorgu United in de eerste helft op voorsprong brengen met een knappe volley. Het wedstrijdbegin had er nochtans anders kunnen uitzien als onze landgenoot daarvoor geen goede redding had verricht op een kopbal van Bruno Guimarães.

Newcastle raakte na de pauze ook nog de lat via Lewis Hall, maar United hield de nul en mag zo drie nieuwe punten bijschrijven. Lammens maakte opnieuw een goede beurt en mag zich ondertussen de vaste nummer één van United noemen.

Peter Smeichel is fan van Lammens

Niemand minder dan United-icoon Peter Smeichel blijkt fan van Lammens. "Hij is nog maar 23 jaar oud. Hij is in het team gekomen en sindsdien is er rust in de verdediging. Ze hebben geen schrik om de bal weer terug te passen naar hem", wordt de Deen geciteerd door Het Nieuwsblad.

"Ze vertrouwen hem en hij lijkt een heel zelfzekere jongeman", gaat Schmeichel verder. "Wat ik ook leuk vind bij hem, is dat hij snel kan omschakelen. Als hij de bal krijgt, is hij niet bang om die naar de overkant te trappen of snel uit te gooien om een tegenaanval te starten."



"Ik denk dat hij zijn droom beleeft en elke dag wil hij leren en beter worden. Ik vind dat hij het al heel goed heeft gedaan", laat de voormalige doelman er geen twijfel over bestaan. Lammens en United sluiten 2025 op 30 december af met een thuisduel tegen Wolverhampton. Behaalt hij daar zijn derde clean sheet?