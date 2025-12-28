Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

Lorenz Lomme
| Reageer
Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens
Foto: © photonews
Word fan van Manchester United! 1681

Manchester United haalde het vrijdag in eigen huis van Newcastle United met 1-0. Bij de Red Devils hield Senne Lammens (23) voor de tweede keer zijn netten schoon sinds zijn overstap naar Engeland. Eén icoon van United is alvast fan.

Lammens zag Patrick Dorgu United in de eerste helft op voorsprong brengen met een knappe volley. Het wedstrijdbegin had er nochtans anders kunnen uitzien als onze landgenoot daarvoor geen goede redding had verricht op een kopbal van Bruno Guimarães.

Newcastle raakte na de pauze ook nog de lat via Lewis Hall, maar United hield de nul en mag zo drie nieuwe punten bijschrijven. Lammens maakte opnieuw een goede beurt en mag zich ondertussen de vaste nummer één van United noemen.

Peter Smeichel is fan van Lammens

Niemand minder dan United-icoon Peter Smeichel blijkt fan van Lammens. "Hij is nog maar 23 jaar oud. Hij is in het team gekomen en sindsdien is er rust in de verdediging. Ze hebben geen schrik om de bal weer terug te passen naar hem", wordt de Deen geciteerd door Het Nieuwsblad.

"Ze vertrouwen hem en hij lijkt een heel zelfzekere jongeman", gaat Schmeichel verder. "Wat ik ook leuk vind bij hem, is dat hij snel kan omschakelen. Als hij de bal krijgt, is hij niet bang om die naar de overkant te trappen of snel uit te gooien om een tegenaanval te starten."


"Ik denk dat hij zijn droom beleeft en elke dag wil hij leren en beter worden. Ik vind dat hij het al heel goed heeft gedaan", laat de voormalige doelman er geen twijfel over bestaan. Lammens en United sluiten 2025 op 30 december af met een thuisduel tegen Wolverhampton. Behaalt hij daar zijn derde clean sheet?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Senne Lammens

Meer nieuws

'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

14:30
Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

13:30
Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

13:15
Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

13:00
2
Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

12:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Onyedika - Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Onyedika - Sabbe

11:30
"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

12:15
Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

10:15
6
"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

12:00
"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

11:30
Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

11:15
"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

11:00
Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

10:30
KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft" Reactie

KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft"

09:45
4
Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

10:00
'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit'

'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit'

09:30
6
'KAA Gent wil ex-Beerschotspeler terug naar JPL halen'

'KAA Gent wil ex-Beerschotspeler terug naar JPL halen'

09:00
1
Spaans ex-voetballer en drie van zijn kinderen vermist en zo goed als zeker overleden

Spaans ex-voetballer en drie van zijn kinderen vermist en zo goed als zeker overleden

08:40
Heeft KAA Gent versterking nodig richting 2026? Rik De Mil laat zich uit over de situatie

Heeft KAA Gent versterking nodig richting 2026? Rik De Mil laat zich uit over de situatie

08:00
10
Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk

Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk

08:20
1
🎥 Hayk Milkon wil uitleg van scheidsrechtersbaas Lardot horen na VAR-moment in Mechelen Reactie

🎥 Hayk Milkon wil uitleg van scheidsrechtersbaas Lardot horen na VAR-moment in Mechelen

07:30
2
Topaankoop van Liverpool komt eindelijk bovendrijven: "Hij zal nog veel meer voor ons scoren"

Topaankoop van Liverpool komt eindelijk bovendrijven: "Hij zal nog veel meer voor ons scoren"

07:00
Blij weerzien: KAA Gent verwelkomt clublegende voor clash met Westerlo

Blij weerzien: KAA Gent verwelkomt clublegende voor clash met Westerlo

06:30
🎥 Enorme domper op de feestvreugde? Sterkhouder Gent mogelijk heel lang buiten strijd

🎥 Enorme domper op de feestvreugde? Sterkhouder Gent mogelijk heel lang buiten strijd

23:45
2
KAA Gent geeft zijn supporters met vijf dolle minuten een mooi kerstcadeau tegen Westerlo

KAA Gent geeft zijn supporters met vijf dolle minuten een mooi kerstcadeau tegen Westerlo

22:40
Afrika Cup: Paul Put en Oeganda vloeken na gemiste penalty in extra tijd

Afrika Cup: Paul Put en Oeganda vloeken na gemiste penalty in extra tijd

23:00
Deze speler koos voor Union ondanks interesse uit Italië en Duitsland

Deze speler koos voor Union ondanks interesse uit Italië en Duitsland

22:30
Deze Rode Duivel behoudt (voorlopig) het vertrouwen bij AC Milan

Deze Rode Duivel behoudt (voorlopig) het vertrouwen bij AC Milan

22:00
🎥 Vanderbiest licht gebeten en vloekt op nieuw probleem KV Mechelen: "Daar zakt mijn broek van af" Reactie

🎥 Vanderbiest licht gebeten en vloekt op nieuw probleem KV Mechelen: "Daar zakt mijn broek van af"

21:30
4
Premier League: wereldsave schenkt Arsenal volle buit, Watkins zet zegereeks Aston Villa verder

Premier League: wereldsave schenkt Arsenal volle buit, Watkins zet zegereeks Aston Villa verder

21:00
2
Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute

Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute

21:40
2
'Aderlating voor Kompany? Grote interesse voor absolute sterkhouder van Bayern'

'Aderlating voor Kompany? Grote interesse voor absolute sterkhouder van Bayern'

21:20
KV Mechelen schiet te laat wakker om Dender te kloppen en stelt het met voorsprong van vier punten op Antwerp

KV Mechelen schiet te laat wakker om Dender te kloppen en stelt het met voorsprong van vier punten op Antwerp

20:15
Felice Mazzu trekt belangrijke conclusie na gelijkspel bij La Louvière

Felice Mazzu trekt belangrijke conclusie na gelijkspel bij La Louvière

20:30
Afrika Cup: DR Congo, met enkele vertrouwde namen, houdt Senegal in bedwang

Afrika Cup: DR Congo, met enkele vertrouwde namen, houdt Senegal in bedwang

20:00
3
Frédéric Taquin velt duidelijk oordeel over controversiële fase in OHL-La Louvière

Frédéric Taquin velt duidelijk oordeel over controversiële fase in OHL-La Louvière

19:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 18
Manchester United Manchester United 1-0 Newcastle United Newcastle United
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 2-1 Brighton Brighton
Brentford Brentford 4-1 Bournemouth Bournemouth
Burnley Burnley 0-0 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 0-1 Fulham Fulham
Liverpool FC Liverpool FC 2-1 Wolverhampton Wolverhampton
Chelsea Chelsea 1-2 Aston Villa Aston Villa
Sunderland Sunderland 15:00 Leeds United Leeds United
Crystal Palace Crystal Palace 17:30 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over 🎥 Hayk Milkon moet het na VAR-moment weer over refs hebben en kijkt uit naar uitleg scheidsrechterbaas Lardot ontleder ontleder ontleder ontleder over Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie" storfstievel storfstievel over Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart 1898<3 1898<3 over Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out André Coenen André Coenen over KRC Genk - Club Brugge: 3-5 ruud 1961 ruud 1961 over Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk dbr1609 dbr1609 over 'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit' Andreas2962 Andreas2962 over Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute Dan the Man Dan the Man over Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge .. .. over Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved