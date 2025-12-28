'Speler van Union is grof wild op transfermarkt: Brusselaars mogen hopen op miljoenen'

Union SG sloot het jaar af met een teleurstellend gelijkspel op het veld van Cercle Brugge. De komende periode gaat de focus op de wintermercato en daarbij mag één aanvaller van de Brusselaars rekenen op een pak interesse.

Kevin Rodriguez (25) lijkt grof wild te zijn op de transfermarkt als we transfexpert Ekrem Konur mogen geloven op X. Die maakt gewag van interesse van de Argentijnse topclub Boca Juniors voor de Ecuadoriaan, maar daar stopt het niet bij.

Ook River Plate, Palmeiras, Atlético-MG, Olympiakos, Napoli, Como, Fiorentina, Torino, Bologna en Porto zouden de aanvaller willen binnenhalen. Dat is een mooi rijtje clubs van binnen en buiten Europa.

Boter bij de vis?

Union zit in een sterke onderhandelingspositie en zal ongetwijfeld boter bij de vis willen. Rodriguez ligt nog vast tot midden 2027, met optie op een bijkomend jaar.

Volgens Transfermarkt moet de spits momenteel 5 miljoen euro kosten, maar Union zal in de huidige markt ongetwijfeld mikken op meer. Het betaalde in 2023 nog zelf 4,5 miljoen euro om de speler over te nemen van Independiente del Valle, een club uit Ecuador.

Rodriguez was dit seizoen al goed voor 10 goals en 3 assists in 28 optredens. In totaal kwam hij al 93 keer in actie voor Union (15 goals).



