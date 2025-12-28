'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

De naam Luka Vušković doet ongetwijfeld nog een belletje rinkelen. De jonge Kroaat werd in het seizoen 2024/25 door Tottenham uitgeleend aan KVC Westerlo, maar mag nu al dromen van een absolute toptransfer.

De nog altijd maar 18-jarige Vušković maakte indruk bij Westerlo. Niet alleen met zijn verdedigende, maar ook met zijn aanvallende kwaliteiten. Zo herinnert iedereen zich nog de spectaculaire omhaal die hij scoorde op het veld van Club Brugge.

In totaal speelde hij 37 wedstrijden voor de Kemphanen. Daarin was hij goed voor 7 goals en 3 assists, en dat als centrale verdediger. Dit seizoen wordt de speler dan weer uitgeleend aan Hamburger SV, en ook daar maakt hij indruk.

FC Barcelona denkt aan Vušković

Vušković kwam in alle competities al 15 keer in actie voor de Duitse traditieclub. Opnieuw liet hij zijn neus voor doelpunten al zien met twee goals. Zijn goede prestaties in Duitsland gaan niet onopgemerkt voorbij.

Zo schrijft transferexpert Ekrem Konur op X dat FC Barcelona Vušković ziet als een optie voor centraal achterin. Volgens Konur is een wintertransfer onwaarschijnlijk door het salarisplafond van Barça, maar een zomerovergang zou realistisch zijn.

Daarnaast is er interesse uit Duitsland, terwijl clubs uit Engeland en Italië hem in de gaten houden. Vušković heeft nog een contract tot midden 2030 bij Tottenham.



