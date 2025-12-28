Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

Lorenz Lomme
Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"
Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft het jaar niet kunnen afsluiten met een zege. Essevee verloor met 2-1 bij Royal Antwerp FC, ondanks dat het een goede partij speelde op de Bosuil. De ontgoocheling bij de bezoekers was dan ook groot achteraf.

Zulte Waregem kwam in de eerste helft net voor het halfuur op voorprong via smaakmaker Jeppe Erenbjerg. Antwerp sloeg echter nog voor pauze terug via Vincent Janssen: 1-1.

Na de rust trok de thuisploeg het laken dan definitief naar zich toe via Gyrano Kerk: 2-1. Antwerp blijft zo oprukken in het klassement, terwijl Zulte Waregem in de middenmoot blijft hangen.

Benoit De Jaegere verklaart nederlaag

Invaller Benoit De Jaegere speelde een goede partij aan de kant van Zulte Waregem. De 21-jarige verdediger kwam Laurent Lemoine aflossen, die geblesseerd naar de kant moest. "Het was geweldig om in zo’n stadion te mogen spelen", vertelde De Jaegere achteraf aan Het Laatste Nieuws. "Ik heb geprobeerd om rustig te blijven en dat lukte beter dan verwacht."

"Ik kijk met een dubbel gevoel terug",  bleef hij toch met gemengde gevoelens achter. "We konden onze voet naast Antwerp zetten, maar we waren misschien net niet scherp genoeg in beide zestienmetergebieden. De teleurstelling in de kleedkamer was groot."

De Jaegere mocht ondertussen al tegen enkele uitstekende spitsen spelen, zoals Promise David en Vincent Janssen. "Misschien is Messi wel de volgende. (lacht) Neen, het klopt dat ik meteen goed getest werd. Ik vind dat ik het niet onaardig deed tegen die mannen, en dat geeft me wel vertrouwen. Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten", kijkt hij meteen vooruit.

