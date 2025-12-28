Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken
Foto: © photonews
Word fan van KV Mechelen! 1466

KV Mechelen verloor vorige week op het veld van STVV, maar voor Halil Özdemir had de wedstrijd toch een positieve kant. De jonge aanvaller keerde na een lange revalidatie terug op het veld.

Terugkeer na blessure

Özdemir gaf aan dat het opnieuw spelen hem deugd deed. Zijn sleutelbeenbreuk, opgelopen tegen Antwerp, hield hem ruim drie maanden aan de kant. De blessure kwam op een moment waarop hij net zijn eerste minuten bij de A-kern verzamelde. “Ja, toen ik dat verdict hoorde, had ik het wel even moeilijk”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Hij besloot zich snel te herpakken en werkte intensief aan zijn terugkeer. “Maar goed, ik heb snel die knop kunnen omdraaien en ben vol aan het werk gegaan om snel weer de ploeg te kunnen dienen.”

Doorbraak bij de A-kern

Özdemir kwam op een opvallende manier bij de eerste ploeg terecht. Hij kreeg onverwacht telefoon tijdens de voorbereiding. “Ja, dat was begin juli. De pre-season was eigenlijk al bezig, maar ik speelde toen nog bij de beloften en had even vrij.”

De oproep bleek dringend. Hij twijfelde geen seconde en pakte zijn gerief bij elkaar. Zijn snelle reactie leverde hem een plaats op in de selectie en later ook speelminuten.

Nationale ploeg


De keuze voor de nationale ploeg tussen Turkije en België ligt nog open. Özdemir speelde in de Turkse jeugdreeksen, maar houdt alle opties open. “De Belgische federatie heeft nooit iets van zich laten horen, maar ik blijf ervoor open staan”, klinkt het. “Ik zou niet weten naar welk land mijn keuze nu zou gaan. Het zal van het moment zelf afhangen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
Halil Ozdemir

Meer nieuws

'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

'Voormalige sterkhouder van Westerlo plots in beeld bij FC Barcelona'

14:30
Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

Manchester United-legende strooit met lof voor Senne Lammens

14:00
Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

Nieuwe smaakmaker bij Zulte Waregem? "Hopelijk volgen er snel nog meer speelminuten"

13:30
Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out

13:00
2
KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft" Reactie

KV Mechelen-trainer Vanderbiest trekt definitieve conclusie: "Ik hoop dat iedereen het gezien heeft"

09:45
4
"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

"Wat is een grote club?" Mazzu moet eigen woorden corrigeren

12:15
Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

10:15
6
Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

12:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Onyedika - Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/12: Onyedika - Sabbe

11:30
"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

"Hij vertrekt niet": Belachelijk bod voor sterkhouder van Club Brugge op komst

11:30
"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

"Veel meer laten zijn achillespezen niet toe": Duidelijke boodschap over Jan Vertonghen

12:00
Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

Tuur Rommens spreekt voor het eerst over interesse van Rangers FC

11:15
"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

"Van zo'n aanpak ben ik fan": zet van Oosting pakt heel goed uit

11:00
Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

Na foto uit ziekenhuisbed: zolang zal Delorge afwezig zijn

10:30
🎥 Hayk Milkon wil uitleg van scheidsrechtersbaas Lardot horen na VAR-moment in Mechelen Reactie

🎥 Hayk Milkon wil uitleg van scheidsrechtersbaas Lardot horen na VAR-moment in Mechelen

07:30
2
Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

Weinig begrip bij OHL-speler: "Er zou niet mogen gevoetbald worden"

10:00
'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit'

'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit'

09:30
6
Heeft KAA Gent versterking nodig richting 2026? Rik De Mil laat zich uit over de situatie

Heeft KAA Gent versterking nodig richting 2026? Rik De Mil laat zich uit over de situatie

08:00
10
'KAA Gent wil ex-Beerschotspeler terug naar JPL halen'

'KAA Gent wil ex-Beerschotspeler terug naar JPL halen'

09:00
1
Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk

Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk

08:20
1
Spaans ex-voetballer en drie van zijn kinderen vermist en zo goed als zeker overleden

Spaans ex-voetballer en drie van zijn kinderen vermist en zo goed als zeker overleden

08:40
Blij weerzien: KAA Gent verwelkomt clublegende voor clash met Westerlo

Blij weerzien: KAA Gent verwelkomt clublegende voor clash met Westerlo

06:30
🎥 Enorme domper op de feestvreugde? Sterkhouder Gent mogelijk heel lang buiten strijd

🎥 Enorme domper op de feestvreugde? Sterkhouder Gent mogelijk heel lang buiten strijd

23:45
2
Topaankoop van Liverpool komt eindelijk bovendrijven: "Hij zal nog veel meer voor ons scoren"

Topaankoop van Liverpool komt eindelijk bovendrijven: "Hij zal nog veel meer voor ons scoren"

07:00
🎥 Vanderbiest licht gebeten en vloekt op nieuw probleem KV Mechelen: "Daar zakt mijn broek van af" Reactie

🎥 Vanderbiest licht gebeten en vloekt op nieuw probleem KV Mechelen: "Daar zakt mijn broek van af"

21:30
4
KAA Gent geeft zijn supporters met vijf dolle minuten een mooi kerstcadeau tegen Westerlo

KAA Gent geeft zijn supporters met vijf dolle minuten een mooi kerstcadeau tegen Westerlo

22:40
KV Mechelen schiet te laat wakker om Dender te kloppen en stelt het met voorsprong van vier punten op Antwerp

KV Mechelen schiet te laat wakker om Dender te kloppen en stelt het met voorsprong van vier punten op Antwerp

20:15
Deze speler koos voor Union ondanks interesse uit Italië en Duitsland

Deze speler koos voor Union ondanks interesse uit Italië en Duitsland

22:30
Afrika Cup: Paul Put en Oeganda vloeken na gemiste penalty in extra tijd

Afrika Cup: Paul Put en Oeganda vloeken na gemiste penalty in extra tijd

23:00
Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute

Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute

21:40
2
Deze Rode Duivel behoudt (voorlopig) het vertrouwen bij AC Milan

Deze Rode Duivel behoudt (voorlopig) het vertrouwen bij AC Milan

22:00
'Aderlating voor Kompany? Grote interesse voor absolute sterkhouder van Bayern'

'Aderlating voor Kompany? Grote interesse voor absolute sterkhouder van Bayern'

21:20
Felice Mazzu trekt belangrijke conclusie na gelijkspel bij La Louvière

Felice Mazzu trekt belangrijke conclusie na gelijkspel bij La Louvière

20:30
Premier League: wereldsave schenkt Arsenal volle buit, Watkins zet zegereeks Aston Villa verder

Premier League: wereldsave schenkt Arsenal volle buit, Watkins zet zegereeks Aston Villa verder

21:00
2
Frédéric Taquin velt duidelijk oordeel over controversiële fase in OHL-La Louvière

Frédéric Taquin velt duidelijk oordeel over controversiële fase in OHL-La Louvière

19:30
Oosting sluit 2025 af met heel wat werk op de plank "Kregen het niet voor elkaar" Reactie

Oosting sluit 2025 af met heel wat werk op de plank "Kregen het niet voor elkaar"

18:36
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over 🎥 Hayk Milkon moet het na VAR-moment weer over refs hebben en kijkt uit naar uitleg scheidsrechterbaas Lardot ontleder ontleder ontleder ontleder over Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie" storfstievel storfstievel over Timothé Nkada reageert plots zelf na domme rode kaart 1898<3 1898<3 over Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor KAA Gent: sterkhouder negen maanden out André Coenen André Coenen over KRC Genk - Club Brugge: 3-5 ruud 1961 ruud 1961 over Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk dbr1609 dbr1609 over 'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit' Andreas2962 Andreas2962 over Marc Coucke blikt terug op vertrek Wouter Vandenhaute Dan the Man Dan the Man over Johan Boskamp verrast met mening over strafschop in Genk - Club Brugge .. .. over Hans Vanaken ziet duidelijke favoriet voor Gouden Schoen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved