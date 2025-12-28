Turkije of België? Jong talent zal keuze moeten maken

KV Mechelen verloor vorige week op het veld van STVV, maar voor Halil Özdemir had de wedstrijd toch een positieve kant. De jonge aanvaller keerde na een lange revalidatie terug op het veld.

Terugkeer na blessure

Özdemir gaf aan dat het opnieuw spelen hem deugd deed. Zijn sleutelbeenbreuk, opgelopen tegen Antwerp, hield hem ruim drie maanden aan de kant. De blessure kwam op een moment waarop hij net zijn eerste minuten bij de A-kern verzamelde. “Ja, toen ik dat verdict hoorde, had ik het wel even moeilijk”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Hij besloot zich snel te herpakken en werkte intensief aan zijn terugkeer. “Maar goed, ik heb snel die knop kunnen omdraaien en ben vol aan het werk gegaan om snel weer de ploeg te kunnen dienen.”

Doorbraak bij de A-kern

Özdemir kwam op een opvallende manier bij de eerste ploeg terecht. Hij kreeg onverwacht telefoon tijdens de voorbereiding. “Ja, dat was begin juli. De pre-season was eigenlijk al bezig, maar ik speelde toen nog bij de beloften en had even vrij.”

De oproep bleek dringend. Hij twijfelde geen seconde en pakte zijn gerief bij elkaar. Zijn snelle reactie leverde hem een plaats op in de selectie en later ook speelminuten.

Nationale ploeg



De keuze voor de nationale ploeg tussen Turkije en België ligt nog open. Özdemir speelde in de Turkse jeugdreeksen, maar houdt alle opties open. “De Belgische federatie heeft nooit iets van zich laten horen, maar ik blijf ervoor open staan”, klinkt het. “Ik zou niet weten naar welk land mijn keuze nu zou gaan. Het zal van het moment zelf afhangen.”