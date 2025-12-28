Dit zijn de nieuwjaarswensen van Johan Boskamp

Met het jaareinde in zicht blikt Johan Boskamp vooruit op 2026. Hij formuleert duidelijke wensen voor enkele Belgische clubs en voor het nationale elftal.

Wensen voor de Belgische voetbalwereld

Boskamp richt zich in Het Belang van Limburg eerst tot STVV. Hij hoopt dat de club een stap hogerop kan zetten en ambities kan waarmaken. “Voor STVV: dat hun stoutste dromen mogen uitkomen. Waarom zou Europees voetbal niet mogelijk zijn”, klinkt het.

Ook KRC Genk krijgt een boodschap mee. Hij wil dat de club opnieuw het niveau haalt dat tegenstanders afschrikt. “Voor Genk: dat ze terug het echte Genk mogen worden. Een club waar elke tegenstander met de bibber naartoe trekt.”

Daarnaast kijkt hij naar de Rode Duivels, die zich voorbereiden op het komende WK. “En voor de Rode Duivels: dat ze België opnieuw trots kunnen maken op het WK. Net zoals in 2018 in Rusland.”

Een bredere wens

Na zijn sportieve wensen formuleert Boskamp een boodschap die verder reikt dan het voetbal. Hij benadrukt dat wereldwijde conflicten hem zwaar wegen. “Dat er een einde komt aan al die klote-oorlogen.”



Hij besluit dat dit voor hem de belangrijkste wens is, boven alle andere zaken. “Dat is nog mijn allergrootste wens. Al de rest is bijzaak”, besluit de Nederlander.