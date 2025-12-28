'Inter neemt positie in: financiële details over transfer Kyriani Sabbe lekken uit'

Inter blijft actief zoeken naar versterking voor de rechterflank. In dat proces komt de naam van Kyriani Sabbe steeds nadrukkelijker in beeld.

Profiel en ontwikkeling

De verdediger van Club Brugge behoort tot de generatie 2005 en maakt inmiddels twee seizoenen deel uit van de A-kern. In die periode groeide hij uit tot vaste waarde in de Belgische competitie. Zijn speelminuten in de Champions League versterken zijn positie op de internationale markt.

Binnen de sportieve cel van Inter wordt Sabbe beschouwd als een speler met groeipotentieel. Zijn leeftijd en ervaring maken hem volgens de Italiaanse club interessant voor toekomstige plannen.

Financiële parameters

De geschatte kostprijs voor een mogelijke overgang bedraagt ongeveer zeven miljoen euro, zo laat Linterista weten. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt op dit moment op 6 miljoen euro geschat. Hierdoor past Sabbe binnen het budgettaire kader dat Inter hanteert.

De club bekijkt meerdere opties voor dezelfde positie, maar Sabbe behoort tot de namen die het meest consistent worden opgevolgd. Zijn profiel wordt omschreven als jong, internationaal inzetbaar en economisch haalbaar.

Positie in het scoutingproces



Inter volgt de markt breed, maar Sabbe blijft een van de spelers die structureel in beeld blijven. Zijn combinatie van ervaring op hoog niveau en beperkte leeftijd maakt hem een kandidaat die in verschillende scenario’s past.