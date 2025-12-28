Krijgt Hayen alles opgelost? Degryse ziet grote problemen bij KRC Genk

KRC Genk kreeg tegen Club Brugge vijf tegendoelpunten te verwerken. Ondanks drie eigen treffers blijven de defensieve problemen centraal staan.

Analyse van de defensieve situatie

De nederlaag tegen blauw‑zwart legt opnieuw de kwetsbaarheid achterin bloot. Degryse benadrukt dat de ploeg dringend moet terugkeren naar eenvoud en organisatie. “De prioriteit voor Hayen bij Genk is duidelijk: de defensieve stabiliteit terugbrengen”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Hij wijst erop dat de flankverdedigers hun kerntaak onvoldoende uitvoeren. Volgens hem moet het verdedigende aspect opnieuw primeren. “Ik begrijp dat flankverdedigers offensief iets moeten bijbrengen, maar hun core business is het verdedigende werk.”

Individuele fouten

Degryse verwijst ook naar een fase waarin Medina een risicovolle bal inspeelde, wat leidde tot een kans voor Brugge. “De ziekenhuisbal van Medina voor Matte Smets trouwens, waarop die dan tegen Romeo Vermant trapte... Zoiets mag nooit gebeuren.”

Hij vindt dat spelers in zulke situaties zelf moeten ingrijpen wanneer ze onder druk komen. Daarnaast uit hij twijfels over het niveau van de doelman. “En sorry, maar Van Crombrugge is ook niet van het niveau-Penders.”

Verwachtingen voor de komende weken

Ondanks de kritiek blijft Degryse ervan overtuigd dat de coach de situatie kan keren. Hij ziet voldoende kwaliteit in de kern om opnieuw aansluiting te vinden bij de bovenste plaatsen. “Hayen moet die defensieve problemen er zo snel mogelijk uit krijgen.” De analist verwacht dat Genk nog steeds in staat is om de top zes te halen. “Ik kan me niet inbeelden dat dit Genk de top zes niet haalt”, besluit hij.