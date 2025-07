Nieuwe miljoenendeal op komst? 'Club Brugge blijft azen op toptalent uit Ligue 1'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge wil deze zomer veelvuldig toeslaan op de arbeidsmarkt. Daartoe hebben ze nog steeds een jonge Fransman nadrukkelijk op het oog. De deal is er nog (lang) niet, maar ze blijven hem wel op de voet volgen.

Mamadou Diakhon is een 19-jarige Franse vleugelaanvaller van Stade Reims, waar hij nog een contract heeft lopen tot juni 2026. En dus is er uiteraard wel wat interesse in de jongeling.

Volgens de Franse pers was het Club Brugge dat een tweetal weken geleden al een keertje de neus aan het venster stak, maar tot dusver is er van een deal nog (lang) geen sprake.

Toch blijft blauw-zwart volgens Sacha Tavolieri wel degelijk geïnteresseerd. Club Brugge heeft volgens hem Diakhon nog steeds nadrukkelijk op het verlanglijstje en kijkt nog steeds naar de speler uit Straatsburg.

Hoeveel moet DIakhon kosten?

De jonge linksbuiten staat dan ook te boek als een echt toptalent van de Ligue 1. Sinds zijn overstap naar het eerste elftal van Reims in 2023 verzamelde hij al meer dan 40 wedstrijden in de Franse hoogste klasse.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 3 miljoen euro. Door zijn bijna aflopend contract kan Club Brugge misschien wel een financieel zaakje doen. Om in de gaten te houden ...