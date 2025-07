🎥 Cole Palmer dirigeert Chelsea naar verrassende eindzege op WK voor Clubs, Luis Enrique verliest compleet de pedalen

Het WK voor Clubs is enigszins verrassend gewonnen door Chelsea. The Blues waren in de finale te sterk voor grote favoriet en CL-winnaar PSG. Cole Palmer was andermaal de held in een finale.

Chelsea had een iets makkelijker parcours naar de finale gekend. In de knock-outfase wisten ze Benfica, Palmeiras en Fluminense te verslaan. Dan moest PSG zwaarder aan de bak tegen het Inter Miami van Lionel Messi, Bayern München en Real Madrid. Maar een finale blijft natuurlijk iets anders. En de winnaar van de Champions League kreeg tegen Chelsea nooit echt een voet aan de grond. Dat was meteen duidelijk. Cole Palmer is de held van de avond Met dank ook aan een sterke Cole Palmer, die in de eerste helft tot twee keer toe wist te scoren. Eerst op aangeven van Malo Gusto, even later ook op aangeven van Lewi Colwill: 2-0 bij de rust zo voor de Engelsen? Neen! La Ref Cam pour le doublé de Cole Palmer 🎥



Deux fois le même geste clinique ðŸ˜



pic.twitter.com/kk0z10GjD0 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 13, 2025 Vlak voor de pauze zou Palmer ook nog een assist geven aan João Pedro, waardoor de match bij de koffie al gespeeld was. In de tweede helft werd de wedstrijd al bij al rustig uitgespeeld. Chelsea mag zo een mooie prijs bijschrijven in de prijzenkast, voor PSG werd het na de finale van de Champions League deze keer een zwaar verloren finale. Joao Neves pakte nog een rode kaart in de slotfase. Na de wedstrijd verloor ook coach Luis Enrique nog compleet de pedalen: ¡SALTARON CHISPAS ENTRE LUIS ENRIQUE Y JOAO PEDRO! 🤯🤯🤯🤯



El momento del técnico español con el jugador del Chelsea tras perder la final del Mundial de Clubes @FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/InAjrW0QQE — DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025