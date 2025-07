Anderlecht wil nog een voormalig jeugdproduct terughalen: bod op winger gemaakt

RSC Anderlecht denkt opnieuw aan Samuel Ntanda, die als jeugdspeler ooit in Neerpede trainde. De Brusselaar met Congolese roots lijkt een mogelijk transferdoel in de maak.

Anderlecht heeft een voorstel ingediend om Ntanda terug naar de hoofdstad te halen, waarbij hij mogelijk deel zou uitmaken van de A-kern én regelmatig bij de Futures zou spelen.

Ntanda maakte in 2022 de overstap naar Sampdoria in Italië, vertrok als talentvolle flankaanvaller en tekende er een profcontract tot juni 2026. Hij doorliep er de jeugdteams en maakte uiteindelijk zijn debuut in de Serie A op 4 juni 2023, in een wedstrijd tegen Napoli.

Tijdens het seizoen 2024/25 speelde Ntanda in de Primavera 1, het Italiaanse U20-klassement. Hij kwam in 31 officiële matchen in actie, scoorde vier keer en gaf vier assists. Desondanks kreeg hij geen speelminuten bij de eerste ploeg van Sampdoria.

Als captain van de Congo U20 tijdens de Afrikaanse U20‑Cup in Egypte, trok Ntanda de aandacht met drie doelpunten. Hij koos ervoor om zijn internationale carrière voor de DRC te spelen in plaats van België, waarvoor hij eerder jeugdinterlands afwerkte.

Getafe en Werder Bremen zouden concrete interesse hebben getoond voor Ntanda tijdens het laatste transfertijdvak. Ook enkele teams uit de Franse Ligue 1 en Jupiler Pro League – waaronder Charleroi – zouden hem volgen omwille van zijn potentieel en lopend contract tot 2026.

De speler zelf benadrukt dat hij op zoek is naar speelminuten en een project dat hem helpt groeien. Hij staat open voor clubs waar hij zowel direct met de A-kern kan meedraaien als geleidelijk kan meespelen bij de beloftes.