17-jarige Belg krijgt enorme lof bij Ajax: "Hij zit echt op voetbal"

Ajax speelde afgelopen zaterdag met 1-1 gelijk tegen het Deense Aarhus GF, maar trainer John Heitinga had vooral oog voor één speler: Jorthy Mokio. De jonge middenvelder maakte indruk tijdens het oefenduel en kreeg nadien lovende woorden van zijn coach. "Hij zit echt op voetbal", klonk het.

Voor Heitinga was het de eerste keer dat hij Mokio live aan het werk zag in een wedstrijd. “We weten wat Jorthy kan, maar het is toch anders als je hem van dichtbij ziet spelen. Hij bevestigde wat we al vermoedden: dit is een jongen met veel potentieel", aldus de Ajax-trainer.

Mokio kwam in januari over van KAA Gent, waar hij als groot talent gold. Ajax wist hem ondanks buitenlandse interesse te overtuigen van een overstap naar Amsterdam. De club ziet in hem een speler voor de toekomst, maar de eerste indrukken doen vermoeden dat hij ook op korte termijn een rol van betekenis kan spelen.

De 17-jarige Belg werd vorig seizoen af en toe uitgespeeld als linksback onder Francesco Farioli, onder meer in de Eredivisie-wedstrijden tegen Fortuna Sittard en FC Groningen. Toch ziet Heitinga zijn toekomst duidelijk op het middenveld. “Hij kan op meerdere posities uit de voeten, maar ik zie hem vooral graag centraal spelen. Daar ligt zijn kracht.”

Tijdens het duel tegen Aarhus liet Mokio zich op dat middenveld gelden met zijn verticale spel. “Hij speelde lekker vooruit, met lef en flair. Dat is precies wat je wil zien in deze fase van de voorbereiding", aldus Heitinga. Zijn spelinzicht en rust aan de bal vielen op binnen een team dat in de eerste helft nochtans slordig oogde.

De oefencampagne is nog maar net begonnen, maar Mokio heeft zich meteen in de kijker gespeeld. Heitinga zal hem de komende weken met extra aandacht volgen. “Hij heeft een goeie stap gezet vandaag. Nu is het aan hem om dat vast te houden.”