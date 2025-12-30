Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd

Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd
Foto: © photonews

Rafiki Saïd stond drie keer in de basis en miste geen enkele minuut van het toernooi van de Comoren op de Afrika Cup. Dat avontuur is echter al voorbij, waarschijnlijk vroeger dan de flankaanvaller van Standard had gehoopt.

Maandagavond werden de Comoren uitgeschakeld na een gelijkspel tegen het Mali van Tom Saintfiet, onvoldoende om bij de beste derdes te eindigen en alsnog de achtste finales te bereiken via de “achterdeur”.

Het is een teleurstelling voor de Comoren, al zaten ze wel in een van de zwaarste groepen van de hele Afrika Cup, met gastland en topfavoriet Marokko, Mali en Zambia.

Na twee gelijke spelen tegen Zambia en Mali en een nederlaag in de openingswedstrijd tegen Marokko, kunnen de spelers van de Comoren nu Nieuwjaar met hun familie vieren voordat ze terugkeren naar hun clubs. Dat is onder meer goed nieuws voor Standard.

Rafiki Saïd mist het winterkamp van Standard niet

Hoewel Standard uiteraard had gehoopt dat hun speler op het continentale podium zou uitblinken, zal Rafiki Saïd beschikbaar zijn voor de winterstage in Lagos, Portugal, van 4 tot 10 januari.


De winger van Standard stond drie keer in de basis en speelde elke minuut van het toernooi. Hij kon echter geen beslissende acties noteren, aangezien de Comoren in drie wedstrijden geen enkel doelpunt maakten. Een Afrika Cup met gemengde gevoelens dus voor Rafiki Saïd, die wel in goede conditie terugkeert naar Luik — net als Yannick Pandor en Aboubacar Ali bij Francs Borains.

