Analyse Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026

Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het jaar 2025 zit er zo goed als op en ook de competitie in ons land ligt eventjes stil. Hoog tijd om dus toch hier en daar een beetje terug te blikken. Wie maakte de voorbije weken indruk en wat mogen we nog verwachten richting de laatste tien speeldagen?

We zijn 20 speeldagen ver, na Nieuwjaar volgen er nog tien speeldagen. Dan weten we ook meteen welke zes ploegen de Champions' Play-offs zullen halen. De analisten zijn nog niet overtuigd dat de huidige top-6 ook de top-6 zal blijven.

Sowieso zal het nog spannend worden de komende weken en maanden. Union SG heeft al 42 punten, Club Brugge heeft er 41. Zij lijken al bijna zeker van de top-6 na 30 speeldagen. Ook STVV (39) en Anderlecht (35) hebben voorlopig nog een stevige bonus op de ploegen die net naast de top-6 grijpen op dit moment.

Dat Union SG met 42 op 60 aan kop staat? Dat is misschien wel opvallend te noemen, want erg positief is dat rapport niet - toch niet voor een leider van de competitie. Als we het zouden extrapoleren naar 30 speeldagen zouden ze op 63 op 90 uitkomen.

Rapportcijfers van belang

Dat is vijf punten minder dan KRC Genk vorig seizoen, die toen afklopten op 68 op 90 - dat was na halvering van de punten én de Champions' Play-offs niet voldoende voor de titel. Union haalde amper 55 op 90 en haalde het uiteindelijk wel.

KAA Gent haalde vorig seizoen de zesde plaats met 45 punten. Op dit moment staat Standard op de zesde plaats met amper 27 punten - dat zouden er 40,5 worden als je gewoon de regelmaat van de wiskunde gebruikt.

Anderzijds had het nummer zeven van vorig seizoen - toen Standard - amper 39 punten, dus met 40 punten kon je technisch gezien al play-off 1 halen. Dat zal dit seizoen mogelijk anders zijn, want ook het nummer 7 Antwerp staat al te blinken met 27 punten.

Als we de blik werpen op het seizoen van twee jaar geleden? Dan komen we uit bij Union SG dat 70 punten telde en zowel Genk als Gent die het seizoen afsloten met 47 punten - een herinnering die ook huidig coach van Gent Rik De Mil liever uit zijn geheugen zou wissen door de laatste minuten van Westerlo - Genk.

Gekke resultaten uit het verleden

Als we nog een jaar verder gaan, dan moeten we helemaal anders kijken want toen waren er 18 ploegen in eerste klasse en dus ook 34 wedstrijden in plaats van 30. Toch zijn de 75 punten van Union en Genk enerzijds en de 55 punten van Standard op plek zes anderzijds procentueel ook veel hoger dan de huidige jaargang te noemen.

Ook de jaren daarvoor zitten we op gemiddeld gezien hoge percentages. De laatste 'reguliere kampioen' met mindere rapportcijfers? KRC Genk in het seizoen 2018-2019. Toen ook met de 63 punten waar Union zou kunnen op uitkomen.

Spanning nog tien speeldagen te snijden?

Francky Dury legde ooit uit dat je met 70 op 90 speelt voor de titel, je met 60 op 90 competitie bent voor de titel, met 50 op 90 kan meedoen voor de Europese plaatsen en met 40 op 90 play-offs 1 kan halen met het nodige geluk.

Zulte Waregem was de laatste ploeg die met amper 43 punten de Champions' Play-offs haalde. Dat was al in het seizoen 2015-2016. Hebben we dit seizoen te maken met een soort nivellering naar beneden? Het is moeilijk uit te leggen, maar het lijkt er wel op. En dus gaan we nog tien spannende speeldagen tegemoet.

Wie haalt play-off 1?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
100%
100%
100%
100%
50%
0%
50%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Je kan nog stemmen tot 02/01/2026 14:00.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge

Meer nieuws

KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden Analyse

KAA Gent, Club Brugge en STVV halen uit, maar we houden ook de Kerk in het midden

14:40
Analist is overtuigd: Club Brugge zal zwaar investeren tijdens wintermercato

Analist is overtuigd: Club Brugge zal zwaar investeren tijdens wintermercato

18:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Yow

17:40
Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd

Ondanks een gevoel van 'te weinig': Standard en Vincent Euvrard kunnen wél rekenen op Rafiki Saïd

18:00
Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken?

16:00
5
'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'

'Een buitenkansje? KAA Gent wil scoren met sterkhouder van JPL-ploeg'

17:40
Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B?

Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B?

14:00
13
'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

'Club Brugge krijgt nieuwe kans om verdediger binnen te halen'

16:30
Patrick Goots spreekt klare taal over de drie trainerswissels bij Antwerp

Patrick Goots spreekt klare taal over de drie trainerswissels bij Antwerp

14:20
"Grote moeite mee": Club Brugge ligt ook bij diehard fan onder vuur

"Grote moeite mee": Club Brugge ligt ook bij diehard fan onder vuur

13:30
1
Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten

17:00
2
"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK

"Een vijfde van mijn leven": Yves Vanderhaeghe komt terug op ontslag bij KVK

17:20
Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

Frank Boeckx duidelijk: deze wedstrijd kostte Club Brugge vorig seizoen de titel

08:00
10
Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"

12:00
Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak" Analyse

Belangrijke stage én wintermercato op komst voor KAA Gent: "Sam Baro, je hebt maar één taak"

11:40
Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i

Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i

13:00
9
Drie grote doelen: Frutos onthult plannen van La Louvière in 2026

Drie grote doelen: Frutos onthult plannen van La Louvière in 2026

15:00
Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit

Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit

15:30
1
Nieuwe tegenslag voor Emma Heesters en Wesley Hoedt De derde helft

Nieuwe tegenslag voor Emma Heesters en Wesley Hoedt

12:40
'Jupiler Pro League-clubs willen sensatie uit Nederlandse tweede klasse'

'Jupiler Pro League-clubs willen sensatie uit Nederlandse tweede klasse'

12:20
Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

Dit zeggen Genk-spelers over hun nieuwe coach Nicky Hayen

06:15
Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos"

11:20
3
'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

'Real Madrid denkt aan de toekomst: dit is de mogelijke opvolger van Thibaut Courtois'

11:00
1
Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

Penalty voor KRC Genk tegen Club Brugge? Lardot zegt hoe het zit

19:40
4
De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

De toekomst van de Rode Duivels: deze Belgen moet je in de gaten houden in 2026

20:40
5
Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn"

10:30
11
Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

Ex-collega Kompany waarschuwt: "Als je onder Vincent wil werken..."

10:00
'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

'Antwerp krijgt concurrentie uit Jupiler Pro League voor centrale verdediger'

07:00
Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

Dit is waarom Youri Tielemans destijds voor Aston Villa koos

09:30
'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

'Hannes Delcroix (ex-Anderlecht) lijkt opvallende transfer te gaan maken'

09:00
1
Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

Silvio Proto duidt twee schuldigen aan bij Anderlecht: "Daar betalen we nu de prijs voor"

08:20
12
Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

Jan Vertonghen sluit zich aan bij José Mourinho: "Niet goed genoeg voor professioneel niveau"

08:41
KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

KAA Gent krijgt geen goed rapport, maar wel opluchting bij De Mil

21:00
2
Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

Stevige schorsing op tafel voor 'bokser' Timothé Nkada

29/12
11
Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

Akkoord? Philippe Albert haalt zijn top drie van trainers in JPL boven

23:00
3
Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

Dit is ons elftal van het jaar 2025 in de Jupiler Pro League

29/12
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Bemmer Bemmer over Infantino legt criticasters het zwijgen op: "Zonder de FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn" PigsInSpace PigsInSpace over Moet Overmars voor deze Antwerpspeler spaarpot aanspreken? RememberLierse RememberLierse over Bondsparket wil uitgestelde schorsing voor Sven Vandenbroeck van Essevee The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Een van de grootste hangijzers: horen beloftenploegen thuis in 1B? Nelvafrel Nelvafrel over Komt Matz Sels niet meer van de bank in 2026? Mike Vanhamel zegt hoe het zit pief pief over Deze Rode Duivel maakt zéér grote indruk: "Hij is iets tussen Modric en Kroos" RememberLierse RememberLierse over Moest Westerlo penalty krijgen tegen KAA Gent? Lardot zet puntjes op de i Nelvafrel Nelvafrel over Wordt het WK top voor de Rode Duivels? Dit voorspellen paragnosten cartman_96 cartman_96 over 'Rode Duivel mogelijk betrokken bij opmerkelijke ruildeal tussen AC Milan en Juventus' w-b forever w-b forever over SK Beveren riskeert toch sanctie voor racistische opmerking van eigen fan tegen Beerschot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved