Nivellering naar beneden? De rapportpunten zorgen voor historische spanning in 2026

Het jaar 2025 zit er zo goed als op en ook de competitie in ons land ligt eventjes stil. Hoog tijd om dus toch hier en daar een beetje terug te blikken. Wie maakte de voorbije weken indruk en wat mogen we nog verwachten richting de laatste tien speeldagen?

We zijn 20 speeldagen ver, na Nieuwjaar volgen er nog tien speeldagen. Dan weten we ook meteen welke zes ploegen de Champions' Play-offs zullen halen. De analisten zijn nog niet overtuigd dat de huidige top-6 ook de top-6 zal blijven.

Sowieso zal het nog spannend worden de komende weken en maanden. Union SG heeft al 42 punten, Club Brugge heeft er 41. Zij lijken al bijna zeker van de top-6 na 30 speeldagen. Ook STVV (39) en Anderlecht (35) hebben voorlopig nog een stevige bonus op de ploegen die net naast de top-6 grijpen op dit moment.

Dat Union SG met 42 op 60 aan kop staat? Dat is misschien wel opvallend te noemen, want erg positief is dat rapport niet - toch niet voor een leider van de competitie. Als we het zouden extrapoleren naar 30 speeldagen zouden ze op 63 op 90 uitkomen.

Rapportcijfers van belang

Dat is vijf punten minder dan KRC Genk vorig seizoen, die toen afklopten op 68 op 90 - dat was na halvering van de punten én de Champions' Play-offs niet voldoende voor de titel. Union haalde amper 55 op 90 en haalde het uiteindelijk wel.

KAA Gent haalde vorig seizoen de zesde plaats met 45 punten. Op dit moment staat Standard op de zesde plaats met amper 27 punten - dat zouden er 40,5 worden als je gewoon de regelmaat van de wiskunde gebruikt.





Anderzijds had het nummer zeven van vorig seizoen - toen Standard - amper 39 punten, dus met 40 punten kon je technisch gezien al play-off 1 halen. Dat zal dit seizoen mogelijk anders zijn, want ook het nummer 7 Antwerp staat al te blinken met 27 punten.

Als we de blik werpen op het seizoen van twee jaar geleden? Dan komen we uit bij Union SG dat 70 punten telde en zowel Genk als Gent die het seizoen afsloten met 47 punten - een herinnering die ook huidig coach van Gent Rik De Mil liever uit zijn geheugen zou wissen door de laatste minuten van Westerlo - Genk.

Gekke resultaten uit het verleden

Als we nog een jaar verder gaan, dan moeten we helemaal anders kijken want toen waren er 18 ploegen in eerste klasse en dus ook 34 wedstrijden in plaats van 30. Toch zijn de 75 punten van Union en Genk enerzijds en de 55 punten van Standard op plek zes anderzijds procentueel ook veel hoger dan de huidige jaargang te noemen.

Ook de jaren daarvoor zitten we op gemiddeld gezien hoge percentages. De laatste 'reguliere kampioen' met mindere rapportcijfers? KRC Genk in het seizoen 2018-2019. Toen ook met de 63 punten waar Union zou kunnen op uitkomen.

Spanning nog tien speeldagen te snijden?

Francky Dury legde ooit uit dat je met 70 op 90 speelt voor de titel, je met 60 op 90 competitie bent voor de titel, met 50 op 90 kan meedoen voor de Europese plaatsen en met 40 op 90 play-offs 1 kan halen met het nodige geluk.

Zulte Waregem was de laatste ploeg die met amper 43 punten de Champions' Play-offs haalde. Dat was al in het seizoen 2015-2016. Hebben we dit seizoen te maken met een soort nivellering naar beneden? Het is moeilijk uit te leggen, maar het lijkt er wel op. En dus gaan we nog tien spannende speeldagen tegemoet.