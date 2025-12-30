Analist is overtuigd: Club Brugge zal zwaar investeren tijdens wintermercato

Wat brengt de wintermercato bij Club Brugge te weeg? Analist Alexandre Teklak schetst wat zijn verwachtingen over blauw-zwart zijn.

Trainerswissel en investeringen

Teklak benadrukt dat het seizoen sterk beïnvloed werd door de komst van Ivan Leko. “Het seizoen wordt gekenmerkt door de trainerswissel”, klinkt het in La Dernière Heure. Volgens de analist toont die ingreep hoe groot het verlangen is om opnieuw de titel te behalen.

Hij verwijst ook naar de financiële inspanningen van de club. “Er zijn deze zomer grote middelen ingezet en dat zal waarschijnlijk opnieuw zo zijn deze winter.” Daarmee duidt hij op de bereidheid om verder te investeren.

Daarnaast bespreekt hij de manier waarop Club Brugge werkt. “De club hanteert een moderne visie op voetbal.” Hij koppelt dat aan een organisatie die volgens hem volledig mee is met de huidige standaarden.

Sportieve balans en recente resultaten

Teklak vergelijkt de positie van Club met die van Union. “Zelfs al houdt Union hen stevig onder druk, de twee clubs spelen niet in dezelfde categorie.” Hij plaatst de onderlinge concurrentie daarmee in perspectief.



De wisselvalligheid blijft volgens hem een aandachtspunt. “De Bruggelingen blijven prooi van onregelmatigheid.” Dat leidt er soms toe dat individuele kwaliteiten het verschil moeten maken. Leko opende zijn rekening met 9 op 9 en zet daarmee de verwachtingen op scherp.