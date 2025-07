OFFICIEEL: Legendarische spits van Anderlecht, Standard en Antwerp hangt de voetbalschoenen aan de haak

Dieumerci Mbokani heeft officieel een punt gezet achter zijn indrukwekkende profcarrière. De Congolese spits, bekend om zijn snelheid, kracht en neus voor doelpunten, speelde voor een lange reeks clubs en geniet nog altijd respect voor zijn prestaties op het veld.

Zijn Europese avontuur begon in België, waar hij uitkwam voor zowel Anderlecht als Standard Luik. Bij beide clubs veroverde hij meerdere landstitels en groeide hij uit tot een van de meest gevreesde spitsen in de Jupiler Pro League.

Ook bij Dynamo Kiev liet Mbokani zich gelden. Hij werd er kampioen van Oekraïne en won meerdere bekers. Zijn carrière bracht hem verder nog naar onder meer Monaco, Wolfsburg, Norwich City, Hull City, Antwerp, Beveren, Kuwait SC en recent nog FC Noah in Armenië.

In zijn laatste Belgische passage bij Beveren bewees hij nog altijd over zijn torinstinct te beschikken, met zestien doelpunten in één seizoen. Zelfs op latere leeftijd bleef hij fysiek sterk en beslissend in het strafschopgebied.

Voor het nationale team van DR Congo speelde Mbokani 49 interlands en scoorde hij 22 keer. Op de Afrika Cup in 2015 werd hij gedeeld topschutter en leidde hij zijn land naar een knappe derde plaats. Zijn sterke prestaties voor het nationale elftal maakten hem tot een icoon in zijn thuisland.

Met zijn afscheid verdwijnt een kleurrijke en ervaren figuur uit het profvoetbal. Mbokani laat een rijke erfenis achter, met titels in meerdere landen, een indrukwekkend doelpuntenaantal én een stevige stempel op het Belgische voetbal van de voorbije twintig jaar.