Club Brugge, Genk, Anderlecht... zijn gewaarschuwd: "Dat van vorig seizoen vermijden"

Union SG wil koste wat het kost vermijden dat het nieuwe seizoen begint zoals het vorige. Toen begon het weliswaar met winst in de Supercup, maar liet het al op speeldag één punten liggen tegen Dender.

Ondanks overwinningen tegen Beerschot en Charleroi bleef het puntengewin beperkt, en eind oktober stond Union zelfs slechts twaalfde in de stand, amper twee punten boven de degradatiezone.

Trainer Sébastien Pocognoli, vorig seizoen nog een nieuw gezicht, moest toen heel wat nieuwkomers inpassen. Die moeilijke start is achteraf verklaarbaar, maar de club wil dit jaar geen herhaling van dat scenario. Daarom werd er vanaf de eerste dag van de voorbereiding meteen stevig doorgewerkt. Spelers bevestigen dat de trainingsstage in Tubeke bijzonder intens was.

Ook bij het plannen van de oefenwedstrijden koos Union bewust voor stevige tegenstand. “Zo kunnen we het niveau van de play-offs sneller benaderen", stelde Pocognoli in Het Nieuwsblad. De Supercup en de eerste weken van de competitie zijn voor hem nu absolute prioriteit. “Aan de Champions League denk ik nog niet.”

Verdediger Fedde Leysen steunt die aanpak volledig. Volgens hem helpen zware tegenstanders om meteen in het juiste ritme te komen. “Een oefenmatch in De Kuip voor 10.000 man is toch iets anders dan een potje tegen een amateurploeg. Dat duwt je meteen naar een hoger niveau.”

Ook Kevin Mac Allister, die zijn verblijf bij Union verlengde, vindt het positief om nu al tegen sterke teams te spelen. “Sommige mensen vinden dat gevaarlijk voor het vertrouwen, maar wij willen net nu al meten waar we staan. Zo bouwen we aan een stevige basis voor het seizoen.”

De aanpak lijkt voorlopig zijn vruchten af te werpen. Pocognoli was na de oefenmatch tegen Feyenoord erg tevreden over de prestatie van zijn ploeg. “Er is nog werk, zeker omdat de internationals pas net terug zijn, maar we staan al verder dan vorig jaar rond deze tijd", besloot de trainer optimistisch.