Geduld geraakt op: Ardon Jashari is niet van plan zijn strategie op te geven, AC Milan kijkt toe

Ardon Jashari lijkt vastberaden om zijn zin door te drijven: de Zwitserse middenvelder wil koste wat het kost naar AC Milan vertrekken. Zijn afwezigheid op de fandag van Club Brugge, met meer dan 14.000 aanwezigen, zorgde zaterdag voor heel wat commotie.

Hoewel de afmelding in overleg met de club gebeurde, was de boodschap duidelijk: Jashari wil weg. De middenvelder maakte eerder al geen deel uit van het mini-trainingskamp in Engeland, noch van de oefenwedstrijd tegen Rakow Czestochowa. Ook weigert hij aanbiedingen van West Ham en Nottingham Forest, wat zijn duidelijke voorkeur voor Milan onderstreept. De druk die hij uitoefent, lijkt een bewuste strategie te zijn, afgestemd met zijn entourage.

Jashari probeert op die manier een overstap naar de Serie A af te dwingen, zonder de relatie met Club Brugge volledig te laten ontsporen. Hij hoopt dat de club hem uiteindelijk laat gaan zonder dat het tot een complete breuk komt. Zijn houding wekt irritatie, maar toont ook zijn vastberadenheid.

AC Milan volgt de situatie met belangstelling en hoopt dat de spanning binnen Club Brugge toeneemt. De Italiaanse topclub heeft een bod van 32,5 miljoen euro neergelegd, met twee miljoen aan bonussen, maar Brugge houdt voorlopig vast aan 35 miljoen euro plus bonussen, goed voor een totaalpakket tot 40 miljoen euro.

Ondertussen blijft het onduidelijk of Jashari maandag opnieuw bij de groep zal aansluiten, individueel zal trainen of opnieuw zal wegblijven. Binnen de club is de onvrede over zijn gedrag groeiende, al houdt de speler zijn been stijf. Hij beseft dat Milan zich niet eeuwig zal blijven inzetten.

De komende dagen worden cruciaal. Jashari heeft al een persoonlijk akkoord met Milan voor een contract van vijf jaar, met een loon van 2,8 miljoen euro per seizoen plus bonussen. Hij is duidelijk: hij wil geen tijd verliezen en mikt op een transfer vóór het einde van juli.