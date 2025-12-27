Volg KAA Gent - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 27/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20
🎥 LIVE: Rik De Mil spreekt over de kerstdagen en spelers die Westerlo niet halen
KAA Gent en KVC Westerlo sluiten op zaterdagavond speeldag 20 in de Jupiler Pro League af. En daarmee ook meteen de hele competitie wat betreft 2025. Voor Rik De Mil een laatste kans om punten te pakken bij zijn nieuwe ploeg.

KAA Gent en KVC Westerlo willen het jaar op een positieve manier afsluiten. Westerlo kan met een overwinning naast Standard komen en zo de kansen op de Champions' Play-offs gaaf houden. Gent kan dan weer op één puntje komen en over onder meer Westerlo springen.

Rik De Mil over de kerstdagen

"We hadden onze gewone werkdagen, maar je komt dan toch wat later thuis. We zaten iets later aan de kersttafel dan thuis gedacht of gehoopt werd", aldus Rik De Mil in zijn voorbeschouwing op de match tegen Westerlo.

"We zijn het gewoon dat de feestdagen eigenlijk pas na de wedstrijd van dit weekend beginnen. Het zijn speciale dagen, maar de focus ligt echt wel op de wedstrijd tegen Westerlo. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons."

"We willen in hetzelfde ritme blijven zoals normaal." De oefenmeester van Gent had het onder meer over de blessure van Delorge, die onder het mes moest. Maar er zijn nog wel een aantal onzekerheden, zoals Ito en Kadri.


Kanga keerde terug en zou wel in de kern kunnen worden opgenomen, Skoras is dan weer nog geschorst. "Het kerstvoetbal stoort me absoluut niet. Eens je erin zit, neem je dat erbij en pak je het op een andere manier aan. Het is wel nog niet ingeburgerd zoals in Engeland."

Vergelijking KAA Gent - Westerlo

Positie

11
10

Punten

23
24

Gewonnen

6
6

Verloren

8
7

Gescoorde doelpunten

26
28

Doelpunten tegen

29
28

Gele kaarten

33
31

Rode kaarten

3
1

Onderlinge duels gewonnen

21
14
8
22/11 18:15 Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
01/12 19:15 Westerlo Westerlo 2-2 KAA Gent KAA Gent
18/08 19:15 KAA Gent KAA Gent 4-1 Westerlo Westerlo
27/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 3-2 Westerlo Westerlo
07/04 19:15 Westerlo Westerlo 0-3 KAA Gent KAA Gent
27/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-2 Westerlo Westerlo
13/08 19:15 Westerlo Westerlo 1-3 KAA Gent KAA Gent
27/05 18:15 Westerlo Westerlo 1-3 KAA Gent KAA Gent
28/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 3-1 Westerlo Westerlo
11/02 16:00 Westerlo Westerlo 3-3 KAA Gent KAA Gent
07/08 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Westerlo Westerlo
03/12 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
21/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-2 Westerlo Westerlo
20/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 5-0 Westerlo Westerlo
26/07 14:30 Westerlo Westerlo 1-1 KAA Gent KAA Gent
07/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-0 Westerlo Westerlo
03/10 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Westerlo Westerlo
20/08 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 KAA Gent KAA Gent
20/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-4 Westerlo Westerlo
31/07 20:00 Westerlo Westerlo 0-1 KAA Gent KAA Gent
12/04 19:30 Westerlo Westerlo 0-3 KAA Gent KAA Gent
25/01 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Westerlo Westerlo
23/01 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
23/09 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Westerlo Westerlo
12/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo
14/11 20:30 Westerlo Westerlo 3-2 KAA Gent KAA Gent
15/03 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 KAA Gent KAA Gent
06/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Westerlo Westerlo
19/05 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KAA Gent KAA Gent
16/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo
24/04 19:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Westerlo Westerlo
23/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-1 KAA Gent KAA Gent
23/04 18:00 Westerlo Westerlo 1-2 KAA Gent KAA Gent
14/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Westerlo Westerlo
21/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Westerlo Westerlo
20/05 19:30 Westerlo Westerlo 0-3 KAA Gent KAA Gent
18/12 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 KAA Gent KAA Gent
31/01 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Westerlo Westerlo
23/08 20:00 Westerlo Westerlo 2-2 KAA Gent KAA Gent
03/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-2 Westerlo Westerlo
30/11 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 KAA Gent KAA Gent
30/11 00:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Westerlo Westerlo
Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 13:30 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 16:00 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo
