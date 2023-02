Westerlo en Gent maken er een spektakelstuk van met 6 doelpunten maar zonder winnaar

Na een spektakelrijke wedstrijd in de Kempen mogen KAA Gent en Westerlo elks een puntje bijschrijven op hun conto. De Kemphanen speelden 3-3 gelijk tegen de Buffalo's.

Doelpuntenfestijn

Wedstrijden van Westerlo stellen nooit teleur qua spektakel en ook tegen AA Gent was dat het geval. Bij AA Gent kreeg nieuwkomer Gift Orban overigens meteen een basisplaats van Hein Vanhaezebrouck.

Al na een kwartier hadden beide ploegen al een keer gescoord. Eerst hield Bolat met een schitterende zweefduik Castro-Montes van het openingsdoelpunt maar toen Tagir de bal met de hand beroerde in de 16 kon Cuypers wel de 0-1 op het bord zetten vanop de stip. Lang duurde de voorsprong voor de bezoekers niet. Na een fraaie pass van Fixelles kon Nardi de kopbal van Reynolds nog pareren maar De Cuyper kon van dichtbij wel scoren.

© photonews

Het bleef goed op en neer gaan in Het Kuipje en ook Orban liet van zich horen. Alsof het traditie is dat nieuwkomers met een omhaal scoren bij Gent (zoals Hong) , deed de Nigeriaan dat ook. Meteen een goede binnenkomer en de Buffalo's weer op voorsprong.

Opnieuw niet voor lang. Een voorzet van Reynolds vloog gevaarlijk richting het Gentse doel en dat besefte NardI die nog naar de bal dook maar moest toekijken hoe het leer op de paal belandde. De Franse doelman kon dan ook niet op tijd reageren om de rebound van Chadli met buitenkant voet uit zijn doel te houden.

© photonews

Westerlo ook eens op voorsprong

Een amusante eerste helft kreeg al snel een vervolg in de tweede helft. Van Eenoo leek niet te kunnen profiteren van de ruimte maar na een flipperkastfase en slecht verdedigen bij Gent kon de middenvelder toch nog de 3-2 in doel werken.

Gift laat meteen van zich horen

De wedstrijd raakte voor het eerst in een soort van verval maar dat duurde niet lang. Seigers miskeek zich op een hoge pass van Kums richting Orban waardoor de spits richting Bolat kon gaan. Met een fraai vluchtschot verschalkte de Nigeriaan Bolat voor de tweede keer deze namiddag.

Orban kon zich na één wedstrijd al meteen in de harten van de Gent-supporters spelen maar hij raakte de bal niet goed om een hattrick te scoren en Gent op 3-4 te zetten. In de slotfase gaf Bolat het punt nog bijna uit handen door slecht uit te voetballen maar het schot van De Sart werd afgeblockt.

En toch was het laatste wapenfeit van de partij nog van Westerlo. Een korte corner werd door Fixelles scherp voorgezet. De bal botste gevaarlijk in de 16 en botste via het been van Okumu maar nipt over het Gentse doel.

Met een puntje schieten beide ploegen niet bijster veel op in het klassement maar de supporters hebben zich wel geamuseerd in de niet zo stille Kempen.