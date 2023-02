Gift na amper 3 trainingen al belangrijk voor Buffalo's: "Dan zal niemand zeuren over hoeveel we betaald hebben"

Op Transfer Deadline Day rondde KAA Gent de komst af van de Nigeriaanse spits Emmanuel Orban Gift. Wegens administratieve beslommeringen kon hij pas dit weekend zijn debuut maken en dat was er eentje om niet snel te vergeten.

Het lijkt wel alsof nieuwkomers bij Gent er een patent op hebben dit seizoen: je rekening openen met een omhaal. Eerder deed Hong het al en tegen Westerlo lukte het Gift ook. Meer zelfs, de Nigeriaanse spits maakte twee doelpunten in Het Kuipje. Het was echter niet genoeg voor de overwinning want Gent speelde 3-3 gelijk tegen Westerlo.

Praten met spelers en trainer

"Ik ben heel tevreden met de twee doelpunten maar had liever gewonnen", klinkt het bij de aanwinst zelf na de partij. "Maar ja, dat is voetbal zeker?"

Sinds hij van het Noorse Stabaek overkwam, heeft Gift nog maar drie keer meegetraind bij AA Gent maar toch heeft hij al zijn stempel kunnen drukken blijkt. "Bij elke ploeg waar ik kom, ga ik in gesprek met de andere spelers om mijn kwaliteiten te bespreken. We hebben nog niet veel getraind maar heb al wel met kapitein Sven Kums gepraat", vertelt Gift.

En dat verhaal kan de kapitein enkele minuten later ook bevestigen. "Het is een prater en hij kwam me zelf opzoeken om te zeggen wat zijn goede punten zijn. Vandaag was hij alvast klaar. Het is nog wat aftasten maar je ziet zijn kwaliteiten", vertelt Kums.

"Hij had kwaliteiten die we nog niet hadden"

Ook trainer Hein Vanhaezebrouck is tevreden met het debuut van Gift. "Hij komt van een lager niveau, heeft drie trainingen meegedaan... We hadden kwaliteiten in hem gezien die we nog niet hadden in onze kern dus hebben we hem gehaald maar ook voor wel wat centen. (+- 3,5 miljoen euro). Maar als hij zo doorgaat, zal niemand nog zeuren over die centen", besluit de Gent-trainer met een glimlach.