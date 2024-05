Heel eerlijk antwoord: Hiermee is Brian Riemer op het einde van de rit tevreden

Brian Riemer staat met RSC Anderlecht op kop in de Champions' Play-offs. Nog vier wedstrijden en we weten wie de nieuwe landskampioen is.

Brian Riemer werd vorig jaar trainer van RSC Anderlecht. Dit seizoen loodste hij de club ondertussen naar de leidersplaats, iets wat wellicht niemand had verwacht van paarswit.

Het Laatste Nieuws vroeg de trainer van Anderlecht waarmee hij de play-offs als geslaagd zou vinden. “Als we even terugspoelen naar juli vorig jaar en jullie zouden mij dan die vraag gesteld hebben... Dan zou een plaats in de top zes al een geweldige stap voorwaarts geweest zijn, zeker als je weet vanwaar we komen”, klinkt het.

Maar ondertussen is de situatie stevig veranderd. RSC Anderlecht bleek lange tijd de enige ploeg die Union SG nog enigszins zou kunnen bedreigen, maar het is totaal anders gelopen.

Heel eerlijk antwoord

Van bedreigen is het plots helemaal in de running om de titel te pakken, al moet het voorlopig ook Club Brugge met evenveel punten naast zich dulden. Ook blauwzwart maakte een stevige inhaalrace tijdens de play-offs.

Brian Riemer noemt nu echter een kat een kat gezien de klassering. “Het feit dat we nu in deze positie staan is 'amazing'. Maar nu gaan we voor het hoogst haalbare, de volle glorie”, is hij heel erg duidelijk.