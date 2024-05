Union en Anderlecht spelen propagandamatch... zonder doelpunten, enkel Anderlecht heeft lot nog in eigen handen

Union en Anderlecht hebben er een héél aangenaam kijkstuk van gemaakt in het Dudenpark. Een duel dat geen moment verveelde, maar... er werd niet gescoord. Daarvoor waren er meer dan genoeg kansen, maar vooral Anderlecht morste ermee.

Brian Riemer had dan toch voor Ashimeru in zijn basiselftal gekozen. Niet echt een verrassing gezien hij ongeveer de enige middenvelder is die diep kan lopen en tegelijk ook de bal kan vasthouden. Tegen Cercle Brugge was al duidelijk geworden dat daar het grote probleem bij paars-wit zich situeerde.

En het werkte... Ashimeru deed wat van hem verwacht werd: snel combineren, aanspeelbaar zijn en voor diepgang zorgen. Het bracht Union zelfs in verwarring, want met slimme schijnbewegingen zorgde hij voor redelijk wat gevaar. Anderlecht was zelfs de betere ploeg in die eerste helft.

Eindelijk een echte topper

Delaney en Ashimeru hadden kansjes, Dolberg en Dreyer hadden (grote) kansen. Bij die laatste twee moest Moris twee beenvegen verrichten. Aan de andere kant was er enkel een kans voor Amoura die door Schmeichel uit doel werd gezweefd.

© photonews

En zoals het een topmatch betaamt, moest ook de VAR zijn rol spelen. Heel correct deze keer. Na een vrije trap scoorde Mac Allister immers, maar de goal werd afgekeurd voor buitenspel. Eindelijk een duel tussen de twee Brusselse ploegen de naam topper waardig.

Vertonghen geblesseerd/ziek?

Eén minpunt: blijkbaar gaat er toch iets rond in de kleedkamer van Anderlecht. Ashimeru en Vertonghen verloren hun maaginhoud op het veld en die laatste moest zelfs na een halfuurtje gewisseld worden. Uiteraard een domper voor paars-wit.

Aan strijd zeker geen gebrek. Elk duel werd betwist alsof er geen volgende zou komen. Daarin had Anderlecht deze Ashimeru wel vroeger kunnen gebruiken. De Ghanees werd tegen Union de spelverdeler en aanjager die Riemer zolang zocht.

Anderlecht morst met kansen

Voor een dik uur althans, want toen viel hij weer geblesseerd uit. De kansen vielen in die tweede helft wel langs beide kanten. Wat Delaney en Stroeykens lieten liggen, kan Anderlecht nog zuur opbreken in de afrekening. Union zag dan weer Nilsson en Amoura te zwak besluiten.

Maar Anderlecht speelde wel zijn beste match in deze play-offs. Deze keer niet met lange ballen, maar over de grond. Enkel de efficiëntie ontbrak. Al heeft Anderlecht wel alles nog in eigen handen. Alles winnen en ze zijn kampioen. Union moet rekenen op een misstap van paars-wit en zelf liefst ook alles winnen.