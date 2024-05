'Anderlecht houdt rekening met vertrek van sterkhouder en kijkt daarom bij Bayern München voor vervanger'

Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat Anderlecht interesse zou hebben in Daniel Peretz, doelman van Bayern München. Nu zou dat vooral komen omdat er gerekend wordt op een vertrek van Kasper Schmeichel.

Onlangs raakte bekend dat Anderlecht interesse heeft in Daniel Peretz. Die is op dit moment reservedoelman bij Bayern München, maar kwam daar nog geen enkele keer aan spelen toe in de competitie.

Afgelopen zomer trok Peretz van Maccabi Tel Aviv naar de Duitse competitie voor vijf miljoen euro. Hij tekende bij Bayern tot 2028, maar zou graag meer speeltijd willen, die Anderlecht hem kan geven.

Het blijft in ieder geval ook nog even afwachten wat er met Kasper Schmeichel zal gebeuren. De Deense doelman ziet zijn contract aan het einde van dit seizoen aflopen.

Volgens Het Nieuwsblad is de onzekerheid over zijn toekomst dan ook de reden dat Peretz gevolgd wordt door paars-wit. Daarom lijkt het er dan ook op dat Mads Kikkenborg nog niet klaar is om over te nemen.