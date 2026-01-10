Analyse Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse

Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse
Iedereen is het erover eens dat het een speler van Club Brugge is die zondag de Gouden Schoen in ontvangst zal nemen. Promise David, die toch een van de weinige standvastige spelers door heel 2025 heen is geweest, zou misschien zelfs niet op het podium terechtkomen.

Het is algemeen bekend dat spelen voor Club Brugge – en over het algemeen in het noorden van het land – een enorm voordeel is bij de stemming voor de Gouden Schoen. Blauw-zwart heeft zelfs 6 van de laatste 9 van deze gouden trofeeën gewonnen, grotendeels dankzij een meesterlijke prestatie van Hans Vanaken... die, in tegenstelling tot veel andere spelers die in de play-offs schitteren, altijd in België blijft tijdens de winterstop.

Geeft dit de trofee een "Vlaams" tintje? Dat is soms de perceptie in het zuiden van het land, want de laatste keer dat een Waalse club de titel won was in 2009... en Standard Luik won de Gouden Schoen drie keer achter elkaar van 2007 tot 2009. Een behoorlijk tegenargument.

Wat met Jashari?

Wat Brussel betreft, heeft RSC Anderlecht de prijzen al lange tijd gedomineerd (en het is ook recordhouder voor de schoenen, 23 tegen 16 voor Brugge), maar bevindt zich sinds 2017 in een mindere periode - en verliest het ook te vaak zijn grote talenten in de tussenseizoenen.

Brussel kon dit jaar dromen van een nieuwe Gouden Schoen, nu Union SG eindelijk de nationale titel heeft gewonnen. Vorig jaar verloor Union hun belangrijkste kandidaat en torenhoge favoriet tijdens de zomerstop: Cameron Puertas had de eerste ronde gedomineerd (414 punten, tegenover 281 voor Vanaken), maar zijn vertrek naar Saoedi-Arabië gaf de spelmaker van Brugge de kans om zijn derde trofee te winnen.



Het is de paradox van de Gouden Schoen: vorig jaar domineerde Puertas, ondanks de titelwinst van Club Brugge, de eerste stemronde. Dit jaar, ondanks de titel van Union, wordt verwacht dat Ardon Jashari in de eerste helft van 2025 ruim voor Puertas zal eindigen.

De Zwitserse speler toonde zijn klasse en won de prijs voor Professioneel Voetballer van het Jaar – net als Puertas. Zal hij, in tegenstelling tot zijn Union-landgenoot, genoeg punten kunnen vergaren om op de eerste plaats te blijven? Dat hangt af van de rest van het podium. 

En wat met de spelers van Union SG? 

Het scenario dat een verdediger als Kevin MacAllister genoeg punten verzamelt over twee rondes om de prijs te winnen? Vergeet het maar. Toby Alderweireld ontpopte zich zeker als een kanshebber, maar het is veilig om te zeggen (hoewel hij een geweldig jaar had) dat zijn inmiddels legendarische doelpunt waarmee hij Antwerp de titel bezorgde, een aanzienlijke impact had. Ironisch genoeg was het juist een aanvallende actie die een verdediger voor het eerst sinds Vincent Kompany de trofee opleverde.

Wie zou dan de outsider voor Union kunnen zijn? Waar Puertas vorig jaar unaniem werd gekozen, zullen de stemmen dit keer waarschijnlijk te gelijk verdeeld zijn tussen Ivanovic, Sadiki, MacAllister... en Promise David.

De indrukwekkende prestaties van de Canadees in de play-offs zouden hem een ​​podiumplaats in de eerste ronde moeten opleveren, zo niet vlak achter Jashari. En dit seizoen? David heeft een flinke dip gehad, maar wist toch nog 8 competitiedoelpunten te scoren (12 in alle competities, hoewel theoretisch alleen de JPL meetelt). Het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn om Christos Tzolis van de troon te stoten, die zondag zijn eerste Gouden Schoen zou moeten winnen.

Wie wint de Gouden Schoen volgens u?

30%
70%
0%
0%
0%
0%
0%

Je kan nog stemmen tot 12/01/2026 20:00.

