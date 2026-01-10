Nicky Hayen formeel: "Waanzin, het grootste talent van Belgische competitie"

Na de oefenwedstrijd tegen Diósgyőri VTK speelde KRC Genk op vrijdag ook nog tegen de Puskás Akadémia. Die tweede oefenpot leverde wél een overwinning op voor de Limburgers. Nicky Hayen heeft ondertussen ook in zijn kaarten laten kijken.

Tegen Diosgyöri VTK, het nummer tien uit de Hongaarse competitie, werd een pijnlijke nederlaag geleden door KRC Genk. De Limburgers gingen uiteindelijk met 3-4 onderuit na een pittig duel. Dan leverde het tweede duel meer goeds op.

Ayumu Yokoyama was een hele wedstrijd een dreiging voor de tegenpartij Puskás Akadémia. De druk werd steeds groter uiteindelijk was het Yokoyama die de 1-0 op de kop van invaller Aaron Bibout wist te schilderen.

Nicky Hayen vol lof voor Kos Karetsas

Goed nieuws dus voor Genk, dat zo wel nog met een goed gevoel de stage kan verlaten. Ondertussen heeft Nicky Hayen zich ook uitgelaten over wat nog moet komen gaan in België later in het jaar 2026. Hoe hoog mogen ze mikken?

🤔 | Nicky Hayen stevig aan de tand gevoeld. 🦷👀 pic.twitter.com/xr6qvrCeYq — DAZN België (@DAZN_BENL) January 9, 2026

"In het voetbal en de Champions' Play-offs kan er nog veel gebeuren, dus daarom dat ik er nog in geloof", wil Nicky Hayen zelfs de top-3 en Europees voetbal zeker nog niet gaan uitvlakken. Daartoe rekent hij ook op Kos Karetsas.



"Wat ik de laatste weken van hem zag, is fenomenaal. Als hij zijn geniale ingevingen kan koppelen aan de goede basics en de statistieken, dan is het waanzin. Hij is het grootste talent in de Belgische competitie", aldus Hayen bij DAZN.