Club Brugge voert de druk op bij Anderlecht en Union na nipte overwinning op de Bosuil

Club Brugge blijft maar voortrazen door de play offs. Ook het Bosuilstadion kon de flow van Blauw-Zwart niet stoppen. Club had het nodige geluk en betaalde wel wat bibbergeld maar won uiteindelijk met 1-2 op Antwerp.

Intens Antwerp

Antwerp begon vurig aan de partij en het schoolvoorbeeld van intensiteit viel al na enkele seconden wanneer Janssen tekende voor de snelste gele kaart in het Belgische voetbal. Niet veel later moest de terugkerende Mignolet zich ook al eens tonen op een zwabberend afstandsschot van Ejuke.

© photonews

Aan de overkant moest ook Lammens (ex-Antwerp) zich tonen op een schot van Vanaken. Antwerp hield de druk hoog in het openingskwartier maar toch zagen we Lammens meer aan het werk. Nusa kwam met een gelukje in de 16 maar besloot op de voeten van de Antwerpse doelman.

Brugs balbezit, Antwerpse reactie

Na de storm van de thuisploeg voetbalde de regerende landskampioen meer vanuit de reactie. Club domineerde het balbezit maar kon maar amper gevaarlijk zijn in het vervolg van de eerste helft. Dat voetballen vanuit de reactie leverde wel het meeste gevaar op, vooral met de afvallende bal maar Mignolet stond telkens goed op te letten. Op slag van rust dook hij alert in de voeten van Janssen om Antwerp van de 1-0 te houden.

© photonews

Openingsdoelpunt met gelukje

Het was meteen het laatste wapenfeit van Janssen die tijdens de rust in de kleedkamer bleef. Zo kon hij niet voorkomen dat Antwerp na enkele minuten in de tweede helft met wat pech op achterstand kwam. De Cuyper wou de bal voor doel zetten maar via de voet van Alderweireld verdween de bal aan de eerste paal voorbij Lammens in doel.

© photonews

Net niet aan de ene kant, net wel aan de andere

Van Bommel soepeerde op het uur al zijn wissels op en dat rendeerde ei zo na. Yusuf loodste Kerk erdoor op rechts maar de lage voorzet van de winger kwam net tekort voor Ilenikhena en Balikwisha. Het zou Antwerp zuur opbreken want een minuut later lag de bal in het andere doel. Skov Olsen kreeg ruimte om uit te halen en schilderde het leer perfect in de linkerbenedenhoek.

Bibberend naar het laatste fluitsignaal

Het vuur leek uit de wedstrijd te gaan maar dat was zonder Ordonez gerekend die nogal opzichtig aan Balikwisha ging hangen in de 16. Vergoote twijfelde niet en wees naar de stip. Balikwisha twijfelde ook niet en zette de aansluitingstreffer op het scorebord.

© photonews

Club beloot om achteruit te trekken om de drie punten vast te houden wat voor enkele bibberende momenten zorgde. Vooral in het absolute slot werden de Brugse billen dichtgeknepen toen De Cuyper bij een tackle de bal niet raakte. Kerk werd wel geraakt maar te licht volgens Vergoote en de VAR waardoor de bal toch niet op de stip ging.