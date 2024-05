Alexandre Boucaut mengt zich in de debatten en heeft duidelijke mening over strafschopfase Antwerp - Club Brugge

Een nieuwe week, een nieuwe speeldag, nieuwe dubieuze beslissingen van de arbitrage en/of de VAR. Neen: het niveau is niet altijd even hoog, bij Antwerp waren ze na de nederlaag tegen Club Brugge witheet van woede.

Mark van Bommel vond dat Antwerp een extra strafschop had moeten krijgen tegen Club Brugge, Toby Alderweireld ging nog veel verder en zei dat het niveau van de arbitrage gewoon slecht is in deze Champions' Play-off.

Fase tussen De Cuyper en Kerk voer voor discussie

Dé fase waar nog veel inkt over zal vloeien? Maxim De Cuyper pakte in de slotminuten nog uit met een fikse tackle op Gyrano Kerk. Alles wat rood-wit is zag daar een elfmeter in en hoopte dat de bal op de stip zou gaan.

Dat gebeurde uiteindelijk niet: geen tweede strafschop voor Antwerp in de wedstrijd tegen Club Brugge. Een kwestie van interpretatie, geen clear error, geen fout? Er zal de komende dagen zeker nog een debat worden over opgestart.

Geen strafschop volgens Boucaut

Als het van ex-scheidsrechter en huidig analist Alexandre Boucaut afhangt, dan heeft de scheidsrechter van dienst geen fout gemaakt. "Eerst dacht ik ook dat het een fout was, maar je ziet dat De Cuyper ook de bal speelt."

"Het is voor mij niet van die aard dat de VAR moet tussenkomen om toch een strafschop te fluiten. Op zo'n fases is dat niet wat de VAR moet doen", aldus Boucaut in zijn analyse tegenover de RTBF op zondagavond.