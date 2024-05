Ruud Vormer laat zich uit over de titelstrijd, voor hem is er geen twijfel meer mogelijk

Club Brugge neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. Het zal voor blauw-zwart de belangrijkste wedstrijd van het seizoen worden want bij een gelijkspel is Club kampioen.

Club Brugge stond aan het begin van de play-offs nog ruim achter op Union SG en Anderlecht, maar heeft het lot zelf in handen op de laatste speeldag. Eén punt is voldoende om kampioen te spelen.

Ruud Vormer pakte al vijf titels met Club Brugge. Hans Vanaken en Brandon Mechele deden dat ook, zij kunnen er op zondag wel nog een zesde bij opschrijven.

"Eerlijk, ik had niet verwacht dat ze het zo goed zouden doen als nu", vertelde Vormer in een interview bij Het Laatste Nieuws. "Onder Deila was het allemaal wat minder, er zat wat minder energie in, weinig power. Dat heeft natuurlijk ook met vertrouwen te maken. Ik denk ook dat het niet heel goed zat onderling."

Onder Nicky Hayen verliep het deze play-offs bijzonder goed. "Uiteindelijk hebben ze hem eruit gegooid en dan Nicky (Hayen n.v.d.r.) ervoor gezet. Zo zie je maar hoe goed die jongens kunnen voetballen."

Volgens Vormer zijn ze nog rustig in de kleedkamer. "Ik sprak met Simon (Mignolet n.v.d.r.) en ze zijn heel relaxed. Natuurlijk komt er nog wel wat stress bij kijken, dat is doodnormaal. Maar met de supporters erachter moeten ze gewoon knallen."

Zal Club het halen? Daar moet Vormer niet lang over nadenken. "Ja, geen twijfel. Ondanks dat Cercle wel een goed elftal heeft met Denkey vooraan en een middenveld dat goed in elkaar zit. Als Club gewoon goed speelt en zijn niveau haalt... gewoon afmaken."