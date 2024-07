📷 Dan toch! 'KAA Gent bereikt een akkoord over vertrek Julien De Sart'

Julien De Sart had een aanbieding van Al Rayyan uit Qatar op zak. Hij bereikte een persoonlijk akkoord waarbij hij drie keer zijn wedde van KAA Gent kan verdienen.

Maar de clubs hadden nog geen akkoord. KAA Gent vond het bod dat de Qatarese ploeg deed veel te laag. De Sart was duidelijk geprikkeld en stuurde woensdag zijn kat naar training, officieel omdat hij ziek was.

Donderdag was de speler echter weer van de partij op de club en scoorde hij zelfs in de voorronde van de Conference League tegen Vikingur. Het wordt uiteindelijk zijn afscheidsgoal.

Transferjournalist Sacha Tavolieri meldt op zijn sociale media dat KAA Gent en Al Rayyan een akkoord hebben bereikt over de transfersom.

De middenvelder vliegt volgende week naar Qatar om alles in orde te brengen. Hij tekent er een contract voor drie seizoenen, met de optie voor een extra jaar.

EXCL. ✅ FINALLY DONE ! 🚨

🔵🦬 #KAAGent & #AlRayyan found an agreement today for Julien De Sart.

📄 Clubs now exchanging documents and checking if everything’s good in order to complete the deal.

🇧🇪 Belgian midfielder to fly in Qatar early next week.

✍🏼 As revealed, it’s a 3… https://t.co/Gp0DRYKUYg pic.twitter.com/EWqz23XqJx