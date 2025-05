Penaltycup eindigt in drama: jonge voetballer beschoten in het hoofd

Wat een leuke voetbalavond moest worden, eindigde in een nachtmerrie voor FC Hoogeinde uit Sint-Gillis-Waas. Na afloop van hun jaarlijkse Penaltycup werd een 19-jarige speler beschoten met een luchtdrukgeweer.

De feiten speelden zich af op vrijdagavond 9 mei, maar raakten pas nu bekend. FC Hoogeinde blikt nochtans terug op een geslaagde Penaltycup.

“We hadden maar liefst veertien ploegen op bezoek", vertelt voorzitter Marc Van Duyse. “Het toernooi startte om 19 uur en tegen middernacht vertrokken de laatste vijf spelers huiswaarts.”

Net toen die laatste spelers het domein wilden verlaten via de Molenstraat, liep het fout. “Ik kreeg plots telefoon van een van de jongens: ‘Hij heeft een gaatje in zijn hoofd.’ Ik kon het amper geloven. Ze hoorden een doffe knal en een van hen werd in het achterhoofd geraakt”, aldus Van Duyse.

De voorzitter liet de spelers meteen terugkeren naar de kantine. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Gelukkig kon hij de volgende dag al naar huis. Hij was wat duizelig, maar vooral enorm geschrokken", zegt Van Duyse.

Voorzitter roept op tot actie

Volgens de politie is de vermoedelijke dader een buurman van de club. De man werd gearresteerd, en het parket onderzoekt de zaak verder. “Dit is een triest dieptepunt”, zucht Van Duyse. “We worden al jaren geterroriseerd. Ze willen ons hier weg. Maar dit gaat veel te ver. Het moet stoppen.”