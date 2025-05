Met een special guest, het langverwachte feestprogramma is bekend: Union maakt zich op voor een historische titelviering

Union staat op 90 minuten van zijn eerste Belgische landstitel in 90 jaar. Als het zegeviert tegen KAA Gent, begint het feestprogramma vorm te krijgen.

De spelers kunnen dan wel zeggen dat er niet te vroeg gejuicht mag worden, maar aan de kant van de organisatie van USG moet er wel worden geanticipeerd op wat er zal gebeuren in geval van een titel op zondag.

Naast de ontknoping die live te volgen is in het Dudenpark, zal er een 'Zwanze zone' worden geopend vanaf 15.00 uur (meer dan drie uur voor aanvang van de wedstrijd), op het Van Meenenplein, voor het stadhuis. Dat is op 20 minuten wandelen van het Marienstadion.

La Dernière Heure meldt dat in geval van een titel de groep en het personeel tot 22.30 uur feest zouden moeten vieren in het Dudenpark, alvorens naar het Van Meenenplein te gaan, waar ze rond 23.00 uur verwacht worden aan te komen.

Ook een fanfare is gepland; het aantal supporters in de Zwanze zone zal bepalen of het een parade wordt om de route tussen de twee locaties af te leggen, met als doel het Van Meenenplein niet te overbelasten.

Om te slagen kan Union rekenen op belangrijke steun. Hun voormalige aanvaller Victor Boniface heeft aangekondigd op DAZN dat hij zeker aanwezig zal zijn om het team aan te moedigen. De Nigeriaan maakte deel uit van het team dat twee jaar geleden de titel bijna behaalde, om uiteindelijk te worden verslagen door Club Brugge op de laatste speeldag.