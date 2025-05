OFFICIEEL: Zulte Waregem verrast en gaat coach halen bij Cercle Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem is volop bezig met de voorbereiding op zijn terugkeer naar 1A. De club stelde donderdag Dwight Waeytens aan als nieuwe assistent- én transitiecoach, een dubbelfunctie met het oog op de toekomst.

Zulte Waregem kon zichzelf enkele weken geleden verzekeren van de promotie naar 1A. Samen met RAAL La Louvière stijgt de club naar de Jupiler Pro League.

Essevee is nu al volop bezig met het voorbereiden op volgend seizoen. Zoals we dit seizoen hebben gezien, is het duidelijk van cruciaal belang om voldoende voorbereid te zijn.

Donderdag kwam de club al met groot nieuws. "Dwight Waeytens (40) vervoegt de trainersstaf van coach Sven Vandenbroeck. Dwight wordt assistent-coach binnen de technische staf van Essevee", klinkt het bij de club.

Waeytens was de voorbije twee seizoenen actief bij Cercle Brugge, daar was hij hoofdcoach van Jong Cercle. Verder deed hij ook al ervaring op bij de jeugd van KAA Gent en Club Brugge.

Hij wordt assistent-coach bij de A-ploeg, maar zal daarnaast nog een andere rol invullen. Hij wordt ook transitiecoach binnen de postformatie-fase. Waeytens zal de talenten van de academie begeleiden in de overgang van het jeugdvoetbal naar het eerste elftal.