Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven
Foto: © photonews
Word fan van Westerlo! 425

Westerlo lijkt binnenkort de derde Japanner aan te trekken. Na Isa Sakamoto en Seiji Kimura zou ook Shunsuke Saito zich bij de Kemphanen voegen. De onderhandelingen zijn vergevorderd en de transfer wordt verwacht na de gebruikelijke medische testen.

Saito is pas 20 jaar oud en speelt op het middenveld. Hij komt over van Mito HollyHock, een Japanse eersteklasser, waarmee hij vorig jaar kampioen werd in de J2 League.

De jonge Japanner was vorig seizoen belangrijk voor zijn ploeg. Met 8 assists en 1 doelpunt droeg hij substantieel bij aan de promotie van Mito HollyHock naar de J1 League.

In de beslissende titelwedstrijd tegen Oita Trinita – de club van ex-Westerlospeler Yusuke Matsuo – leverde Saito de assist voor de openingsgoal. 

Westerlo gaat met Shunsuke Saito verder de Japanse toer op

Westerlo hoopt dat Saito, net als zijn landgenoten Sakamoto en Kimura, zich snel zal aanpassen aan het Belgische voetbal. De club ziet in hem een creatieve middenvelder die het spel kan dicteren en kansen kan creëren.


De komst van Saito past binnen het Japanse profiel dat Westerlo de voorbije seizoenen opbouwde. Met drie spelers uit hetzelfde land hoopt de club niet alleen sportieve kwaliteit, maar ook een sterke groepsdynamiek en internationale uitstraling te realiseren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo

Meer nieuws

Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent" Interview

Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent"

15:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg - De Busser - Coosemans

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg - De Busser - Coosemans

14:16
Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

14:35
Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

14:01
Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

14:16
1
Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

13:30
2
DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

13:15
Hoe zit het met de transfer van Zakaria El Ouahdi?

Hoe zit het met de transfer van Zakaria El Ouahdi?

12:20
Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

13:00
Verliest STVV één van zijn sterkhouders? Buitenlandse clubs klaar om door te duwen

Verliest STVV één van zijn sterkhouders? Buitenlandse clubs klaar om door te duwen

12:00
Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

12:40
Anderlecht had geen vertrouwen in hem: deze speler ontploft en staat op het punt een nieuwe stap te zetten

Anderlecht had geen vertrouwen in hem: deze speler ontploft en staat op het punt een nieuwe stap te zetten

11:40
Keert Kevin De Bruyne nog terug naar JPL om een Gouden Schoen te pakken?

Keert Kevin De Bruyne nog terug naar JPL om een Gouden Schoen te pakken?

11:20
Philippe Clement pakt uit met opvallende anekdote waarin zijn vrouw rol speelt

Philippe Clement pakt uit met opvallende anekdote waarin zijn vrouw rol speelt

11:00
'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

10:30
Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

09:00
"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp

"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp

10:00
8
Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken"

Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken"

09:30
1
Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

08:20
Avond vol verrassingen: ook dit had Marc Degryse niet verwacht op het Gala van de Gouden Schoen

Avond vol verrassingen: ook dit had Marc Degryse niet verwacht op het Gala van de Gouden Schoen

08:40
Fred Vanderbiest staat op zijn strepen: "Ondanks vraagtekens zaten we niet verkeerd"

Fred Vanderbiest staat op zijn strepen: "Ondanks vraagtekens zaten we niet verkeerd"

07:40
'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

08:00
1
"Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht

"Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht

07:00
3
Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

07:20
8
"Een groep die zich bevrijd voelt": Bayat ziet duidelijke vooruitgang bij Charleroi na vertrek De Mil

"Een groep die zich bevrijd voelt": Bayat ziet duidelijke vooruitgang bij Charleroi na vertrek De Mil

06:30
1
📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

📷 'Bod op tafel: Westerlo krijgt officieel voorstel binnen'

20:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

22:30
Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

23:00
3
Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

22:15
3
Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

21:50
31
📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

22:30
Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

21:37
1
Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

21:26
15
'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

22:00
'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

21:40
📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

20:39
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom Stigo12 Stigo12 over Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht" André Coenen André Coenen over Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna André Coenen André Coenen over 📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk Snipergoal Snipergoal over 'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht' Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis" RAFC ploeg vant stad RAFC ploeg vant stad over Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker JaKu JaKu over Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op Don Bozhinov Don Bozhinov over 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar' Paars Wit Constant Vanden Stoc Paars Wit Constant Vanden Stoc over Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved