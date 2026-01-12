Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

Westerlo lijkt binnenkort de derde Japanner aan te trekken. Na Isa Sakamoto en Seiji Kimura zou ook Shunsuke Saito zich bij de Kemphanen voegen. De onderhandelingen zijn vergevorderd en de transfer wordt verwacht na de gebruikelijke medische testen.

Saito is pas 20 jaar oud en speelt op het middenveld. Hij komt over van Mito HollyHock, een Japanse eersteklasser, waarmee hij vorig jaar kampioen werd in de J2 League.

De jonge Japanner was vorig seizoen belangrijk voor zijn ploeg. Met 8 assists en 1 doelpunt droeg hij substantieel bij aan de promotie van Mito HollyHock naar de J1 League.

In de beslissende titelwedstrijd tegen Oita Trinita – de club van ex-Westerlospeler Yusuke Matsuo – leverde Saito de assist voor de openingsgoal.

Westerlo gaat met Shunsuke Saito verder de Japanse toer op

Westerlo hoopt dat Saito, net als zijn landgenoten Sakamoto en Kimura, zich snel zal aanpassen aan het Belgische voetbal. De club ziet in hem een creatieve middenvelder die het spel kan dicteren en kansen kan creëren.



De komst van Saito past binnen het Japanse profiel dat Westerlo de voorbije seizoenen opbouwde. Met drie spelers uit hetzelfde land hoopt de club niet alleen sportieve kwaliteit, maar ook een sterke groepsdynamiek en internationale uitstraling te realiseren.