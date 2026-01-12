JPL-club wil Anderlecht verlossen van overbodige Ashimeru, onderhandelingen aan de gang

Anderlecht zoekt een oplossing voor spelers die geen rol meer spelen bij de A-kern. Majeed Ashimeru staat bovenaan die lijst, en promovendus La Louvière toont interesse om hem tot het einde van het seizoen te huren.

Eerder dit seizoen was er nog interesse uit Denemarken, met Nordsjælland als mogelijke bestemming. Een deal in Scandinavië kwam er echter niet, waardoor de Ghanese middenvelder voorlopig bij Anderlecht bleef.

La Louvière wil zijn kern versterken met ervaring en intensiteit, iets waar Ashimeru goed in past, weet Het Nieuwsblad. De promovendus doet het verrassend goed in de Jupiler Pro League, maar wil extra kwaliteit toevoegen om de competitie te overleven.

Een besparing op het loon van Ashimeru zou Anderlecht goed uitkomen

Bij Anderlecht zelf is er geen toekomst meer voor Ashimeru. Ondanks een contractverlenging in 2024 speelt hij sinds deze zomer voornamelijk bij de B-kern. Zijn blessuregevoeligheid speelde daarin mee, al kwam hij recent nog enkele keren in actie voor de RSCA Futures in 1B.

Een huurdeal zou voor Anderlecht ook financieel gunstig zijn. La Louvière kan niet het volledige loon van Ashimeru overnemen, maar elke besparing is welkom voor de Brusselse club. Voor de Ghanees zelf is het een kans om zich opnieuw in de kijker te spelen, met het oog op een mogelijke WK-selectie in juni.



Sportief directeur Nicolas Frutos van La Louvière kent Ashimeru goed, na een korte samenwerking op Neerpede. Dat kan de onderhandelingen vergemakkelijken en het vertrek van de middenvelder deze winter realistisch maken.