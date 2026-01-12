Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

Onder Nicky Hayen was er bij Club Brugge nog een rotatiesysteem tussen Nordin Jackers en Simon Mignolet, maar coach Ivan Leko bracht daar nu duidelijkheid in. Mignolet is voortaan de onbetwiste nummer één van de ploeg.

Deze week krijgt Dani Van den Heuvel nog een kans tussen de palen, maar binnen afzienbare tijd keren zowel Jackers als Mignolet terug. Het belooft een belangrijke periode te worden voor de doelmannen.

Leko benadrukt het belang van een topkeeper voor een club. “De rol van de doelman is cruciaal", zegt hij bij HLN. "Kijk naar hoe Club Brugge veranderd is na de komst van Mignolet. Kijk naar Real Madrid en Thibaut Courtois: zo’n speler maakt het verschil telkens ze iets winnen.”

Simon Mignolet is de nummer 1 van Club Brugge

Voor Leko is de keuze duidelijk. “Simon Mignolet is altijd mijn nummer één. We hopen dat hij zo snel mogelijk volledig fit is", zegt de coach. Zijn woorden geven Mignolet vertrouwen en stabiliteit in de defensie.

Jackers blijft een belangrijke optie op de bank, terwijl Van den Heuvel ervaring opdoet tijdens zijn kansen. Het doelmannenbeleid van Club Brugge is zo strak georganiseerd. Sinds het begin van de competitie waren er veel vragen over dat rotatiesysteem.

Met Mignolet als vaste waarde hoopt Club Brugge het succes van de voorbije jaren verder te zetten, met de zekerheid dat de defensie in goede handen is. Het rotatiesysteem is voorlopig verleden tijd, zodat de focus volledig op prestaties ligt.

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

