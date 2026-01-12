Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent"

Er zijn enkele gevestigde waarden die tot de beste doelmannen in de JPL gerekend worden. Daar lijkt het voorbije jaar een nieuwe naam te zijn bijgekomen, met de doelman van KV Mechelen.

De statistieken bij Sofascore spreken voor zich. Nacho Miras heeft het 3e hoogste aantal saves op zijn naam staan (ook op schoten van binnen de rechthoek), is één van 7 keepers die een elfmeter stopten, heeft de 2e hoogste gemiddelde score en de 10e meeste clean sheets. Meer clean sheets zijn altijd welkom. De enige met een betere gemiddelde score is Warleson, die bij Cercle geen titularis is.

De vraag mag dus gesteld worden: is Miras een van de beste doelmannen uit de reeks, zo niet de beste? "Ik denk er niet te veel over na, want tenslotte heb ik nog maar 15 of 16 matchen in één jaar gespeeld", zegt hij ons in een exclusief interview. "Ik ben blij dat ik het goed doe, maar dat wil niet zeggen dat ik mezelf beschouw als een van de beste keepers."

Miras vergelijkt zich niet met andere keepers

"Ik ben niet bezig met mezelf met andere keepers te vergelijken", benadrukt de Spanjaard. "Geloof ik dat ik een goede keeper ben? Ja. Ik werk hard om me telkens voor te bereiden en een hoger niveau te halen." Hoewel er altijd dingen vatbaar zijn voor verbetering, is hij zelf alleszins tevreden, omdat hij altijd geloofde dat hij dit niveau kon halen.

We vroegen hem naar zijn hoogtepunt van het seizoen tot dusver. "Mijn debuut in de competitie tegen Gent. Dat betekende veel voor mij, na een seizoen met veel problemen en de manier waarop ik naar Mechelen kwam. Ik had ook een kleine blessure in de voorbereiding. Dan sta je plots onder de lat in een thuiswedstrijd. Alles wat daarna kwam, is een gevolg van die dag. Als je een kans krijgt, moet je een statement maken."

Topdag op het veld van Genk

Opvallend is dat hij niet zijn glansprestatie op het veld van Genk vermeldt. "Dat was een van de beste dagen in mijn carrière. Het was zo lang geleden dat Mechelen in Genk was gaan winnen. Het is geweldig om zo’n match te beleven en het gevoel te hebben dat je alles kunt tegenhouden. Het toont dat ik een stap vooruit heb kunnen zetten. Zonder mijn debuutwedstrijd had die dag er echter niet kunnen komen."