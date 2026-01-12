Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht"

Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht"
Foto: © photonews

Kaye Furo heeft Club Brugge verlaten voor een langdurig contract bij Brentford. Ondertussen heeft het jeugdproduct van blauw-zwart ook al een eerste keer gesproken voor de digitale kanalen van de club. En hij toont zijn ambitie, zoveel is duidelijk.

Brentford bevestigde onlangs dat Furo definitief overstapt van Club Brugge naar de Engelse club. De 18‑jarige aanvaller tekende een overeenkomst van vijf en een half jaar. En dus waren ze ook bijzonder trots bij de Engelse club.

Bij Brentford willen ze van hem een belangrijke speler maken in het radarwerk voor de toekomst. Ze geloven er dan ook enorm in en geven hem ook meteen een groot forum op hun webstek en sociale media.

Furo zelf heeft nu ook gereageerd op de webstek van zijn nieuwe club: "Het is een droom die uitkomt. Het is de ideale club voor mij, omwille van de energie die ze uitstralen en mij meteen gaven toen ik hier aankwam."

Achtergrond bij Club Brugge en Antwerp, nu naar Brentford

"Ik wil op een dag bij de beste aanvallers horen. De focus ligt nu op beter worden en mijzelf als spits ontwikkelen. Wat mijn sterke punten zijn? Ik denk dan toch aan snelheid en kracht", toont hij zijn ambities in zijn eerste interview.

Lees ook... Brentford-coach legt uit waarom ze absoluut Kaye Furo wilden, ook Leko reageert

Furo doorliep eerst de jeugdopleiding van Royal Antwerp en sloot zich in 2017 aan bij de academie van Club Brugge. Op vijftienjarige leeftijd tekende hij zijn eerste profcontract. Hij was belangrijk voor Club NXT en ook jeugdinternational bij de Belgische nationale ploeg van de U15 tot U21.

