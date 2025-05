Manchester United-coach Ruben Amorim heeft duidelijke boodschap voor het bestuur na verloren Europa League-finale

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De ellende bij Manchester United lijkt geen einde te kennen. Na een verloren Europese finale en een dramatisch seizoen groeit de druk op coach Ruben Amorim, die openlijk reageert op de kritiek.

De miserie blijft duren bij Manchester United. De Engelse club kon zijn verschrikkelijk seizoen nog wat glans geven met de Europa League, maar in de finale verloor het met 1-0 van Tottenham.

"Het was duidelijk dat wij de betere ploeg waren. De spelers hebben er alles aan gedaan om de match te winnen, maar we konden niet scoren", zei coach Ruben Amorim volgens Sporza na de wedstrijd.

De Portugees kwam in november aan bij Manchester United, maar kon zijn stempel niet meteen drukken. Met nog één speeldag te gaan staan The Red Devils op de 16e plaats in de Premier League, beneden alle verwachtingen.

Er komt dan ook heel wat kritiek op hem. Amorim had in ieder geval een duidelijke boodschap voor het bestuur van de club. "Als de raad van bestuur en de supporters oordelen dat ik niet de juiste persoon ben, vertrek ik morgen zonder enige compensatie."

Duidelijk, al wil hij de handdoek nog niet meteen in de ring werpen. "Ik zal zelf niet opstappen. Ik heb vertrouwen in mijn manier van werken en zal blijven doen zoals ik het doe", besluit de Portugese coach.