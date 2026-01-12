Hoe zit het nu met aanwinst STVV? Al dagen in België, maar nog geen deal

STVV heeft 2025 afgesloten met een héél knappe plaats in het klassement. En in 2026 willen ze daar graag op verder doorbomen. Daartoe zou er nu alvast een eerste wintertransfer op komst zijn om een meerjarig contract te tekenen. Al is het voorlopig nog wat wachten.

Het is ondertussen al even duidelijk dat Shion Shinkawa op weg naar Stayen is. Of dat is toch wat Japanse media vorige week al schreven over de 18-jarige aanvallende middenvelder die op meerdere plaatsen kan worden uitgespeeld.

Deal laat op zich wachten

De 18-jarige Japanner zou een contract voor 3,5 jaar kunnen tekenen op Stayen en zo verder doorgroeien. Hij zou overkomen van de Japanse tweedeklasser Sagan Tosu. Volgens Transfermarkt heeft hij ondertussen al een marktwaarde van 700.000 euro.

Volgens Het Belang van Limburg was hij al onderweg naar Stayen en dat was ook effectief het geval. Meer zelfs: ondertussen is hij al een aantal dagen in ons land om er te acclimatiseren - in de huidige weersomstandigheden zeker niet verkeerd.

STVV en Shinkawa moeten de laatste punten en komma's nog in orde brengen

De voorbereiding op de resterende wedstrijden in het droomseizoen van STVV is ondertussen volop begonnen. En dat dus met Shinkawa, al heeft hij tot op heden nog steeds geen contract ondertekend volgens de krant.



Zo is het afwachten wanneer de laatste punten en komma's in orde zullen zijn. Benieuwd of hij tegen dit weekend al meteen speelgerechtigd zou kunnen zijn. Op Stayen lijkt er tot dusver nog geen al te grote haast te zijn.