Geschokte Leko geeft aan dat hij werk heeft met Tzolis: "Voelt alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende"

Christos Tzolis greep net naast de Gouden Schoen 2025, tot groot verdriet van Club Brugge en coach Ivan Leko. Ook voor Leko was het trouwens een schok. 

"We zijn geen robots, maar ik denk dat hij zich hier snel over zal zetten", klinkt het bij HLN. Maandagmiddag was het perszaaltje van het Basecamp drukker dan gewoonlijk, met journalisten die wilden spreken over de uitslag. “Het is een schok voor mij, voor jou en voor veel mensen. Iedereen verwachtte dat Christos zou winnen", zei Leko.

Toch erkende hij ook de prestaties van Ardon Jashari, die uiteindelijk de trofee in de wacht sleepte. “Natuurlijk kennen we zijn kwaliteiten – hij heeft zes sterke maanden gehad – maar niemand dacht dat hij op basis daarvan zou winnen", klonk het.

Ivan Leko heeft mentaal oplapwerk met Tzolis

Leko bleef positief over de reacties binnen het team. “Mijn complimenten aan de drie spelers van Club. Ze hebben de Gouden Schoen gedomineerd – dat is opnieuw een extra motivatie voor iedereen.”

Tzolis voelt de teleurstelling duidelijk, maar krijgt steun van zijn coach. “Ik spreek elke dag met Christos. Dit voelt voor hem alsof hij iets niet kreeg dat hij verdiende. Dat maakt je beter en motiveert je", zei Leko.

De focus ligt nu volledig op het vervolg van het seizoen. “Ik verwacht een sterke Christos vanaf morgen en in de wedstrijden die volgen. Goed, De Gouden Schoen is nu voorbij – we moeten dat afsluiten en vooruitkijken", besloot Leko.

Volg Charleroi - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (13/01).

Beker van België
Charleroi
Club Brugge
Christos Tzolis

